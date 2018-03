EU-leiders: Rusland hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijke zenuwgasaanslag

Namens de leiders van de Europese Unie heeft EU-president Donald Tusk gezegd dat het hoogst waarschijnlijk is dat Rusland verantwoordelijk draagt voor de zenuwgasaanval op de Russische oud-spion Sergej Skripal. Dit maakte Tusk donderdagavond bekend via Twitter.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) March 22, 2018

Tusk zei dat er geen andere mogelijke verklaring voor de aanslag is. Daarmee schaart de EU zich achter het Verenigd Koninkrijk. Premier Theresa May zei vorige week dat Rusland ‘geen geloofwaardige uitleg’ had gegeven voor het voorval. Het Verenigd Koninkrijk zette 23 Russische diplomaten uit, in reactie waarop Rusland evenzoveel Britse diplomaten uitzette.

Tijdens een

Rusland ontkent verantwoordelijk te zijn voor de gifgasaanval. De voormalige Russische ambassadeur in Londen, Alexander Yakovenko, zie donderdag dat Rusland de woorden van Engeland niet zomaar voor lief neemt. Hij beschuldigde het Verenigd Koninkrijk ervan ‘vaker internationale wetten overtreden te hebben’.

Hersenschade

Eerder donderdag werd bekend dat Skripal en zijn dochter kunstmatig in slaap worden gehouden omdat men vreest voor hersenschade als gevolg van het zenuwgas. De Britse agent Nick Bailey, die eerste hulp bood aan Skripal en zijn dochter nadat deze onwel in een park waren gevonden, is intussen weer uit het ziekenhuis ontslagen.

Als gevolg van het zenuwgas zijn in totaal 21 mensen in het ziekenhuis opgenomen.