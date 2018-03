Eerste verlof voor ex-handlanger Dutroux

De Belg Michel Lelièvre, de voormalig handlanger van moordenaar Marc Dutroux, heeft begin deze maand zijn eerste stappen buiten de gevangenis gezet. De nu 46-jarige man moet nog drie jaar van zijn 25-jarige gevangenisstraf uitzitten en bereidt zich voor op een terugkeer in de maatschappij. Hij mocht daarom een dag en een nacht doorbrengen buiten de gevangenismuren van Itter, meldt de Vlaamse zender VTM.

Lelièvre was betrokken bij de ontvoering van de Belgische tieners An, Eefje, Sabine en Laetitia. De eerste twee werden, samen met twee andere meisjes, door Dutroux om het leven gebracht. Sabine en Laetitia overleefden de ontvoeringen wel. Lelièvre was drugsverslaafd en knapte klussen op voor Dutroux.

Advocaat Benjamine Bovy heeft het verlof van de voormalig handlanger bevestigd. Er is door de Belgische justitie geen ruchtbaarheid aan gegeven. Hij was in totaal 36 uur op vrije voeten en heeft zich daarna weer bij de gevangenis gemeld. Lelièvre moest zich daarbij wel aan een set aan voorwaarden houden. Zo mocht hij zich niet in Vlaams en Nederlands Limburg begeven, evenmin in Vlaams-Brabant. Momenteel evalueert Justitie het verlof.

Het is de bedoeling dat Lelièvre de komende tijd zich nog een aantal maal buiten de gevangenis begeeft. In 2021 zou hij dan definitief vrij moeten komen. Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux, kwam vijf jaar geleden voorwaardelijk vrij. Dutroux zelf zit een levenslange gevangenisstraf uit.