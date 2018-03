De landelijke tussenstand: lokale partijen verreweg de meeste stemmen

Hoewel nog niet alle stemmen geteld zijn, begint zich een duidelijk beeld af te tekenen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Zeker is wel dat de lokale partijen verreweg de meeste stemmen gekregen hebben. Van de landelijke partijen heeft het CDA de meeste zetels binnengehaald, gevolgd door de VVD. Er zijn op dit moment nog 246 zetels te verdelen.

De opkomst was met 55% dit jaar iets hoger dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Toen ging 53,2% van de kiezers naar de stembus.

Op basis van het totale aantal stemmen liggen de verhoudingen tussen de partijen anders dan op basis van de raadszetels. Dat komt doordat een zetel in kleinere gemeenten doorgaans minder stemmen vereist dan in een grotere gemeente. Zo verdelen in Rozendaal, de kleinste gemeente op het Nederlandse vasteland, 1.225 kiesgerechtigden 9 zetels. Dat komt neer op ongeveer 136 stemmen per zetel. Amsterdam, de grootste gemeente, heeft 465.257 kiesgerechtigden en 45 raadszetels. Dat zijn 10.339 stemmen per zetel.