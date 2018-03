De halo valt best mee voor Max Verstappen en collega’s

Dat de Red Bull van Verstappen nu slankere ‘sidepods’ heeft, dat zien alleen de meest getrainde ogen. De subtiele verschillen van de voorvleugel, daarvoor geldt hetzelfde. Zelfs het ontbreken van de zogenoemde haaienvin bovenop springt niet meteen in het oog. Eén ding valt wél op aan de nieuwe bolide in de Formule 1: die zware constructie op de cockpit die wat wegheeft van een teenslipper.

De halo is nu verplicht, maar wordt nog steeds verguisd. Toen de coureurs zich in 2016 meldden bij Alexander Würz, voorzitter van de coureursbond, waren ze unaniem in hun steun voor extra hoofdbescherming. Het jaar ervoor was de Franse coureur Jules Bianchi (Marussia) na een maandenlange coma overleden. Hij was begin oktober 2014 tijdens de Grand Prix van Japan op het natte circuit van Suzuka tegen een kraan gereden die bezig was de auto van Sauber-coureur Adrian Sutil van de baan te halen.

Er werd getest met de zogenoemde ‘shield’, een transparant scherm voor op de cockpit, maar dat was geen succes. Sebastian Vettel (Ferrari) meldde na een test op Silverstone dat hij er duizelig van werd. Dan was de halo het enige alternatief. Het zou coureurs meer beschermen, bijvoorbeeld tegen rondvliegend puin. Vorige zomer stemden negen van de tien teams in met de invoering.

Praktische problemen

Maar dat betekent niet dat er niet over geklaagd wordt. Allereerst over de praktische problemen. In en uit de auto klimmen lijkt bijna slapstick – tijdens de wintertests in Barcelona moesten coureurs veelvuldig met een keukentrapje de auto in geholpen worden. Toro Rosso-coureur Pierre Gasly scheurde zijn pak erdoor. Het stuur is ook nog lastig los te krijgen. En het is de vraag wat er gebeurt als iemand crasht tijdens een race.

Verstappen was een van de coureurs die zorgen uitte over het gewicht van de halo. Langere coureurs zoals hij, Daniel Ricciardo en Romain Grosjean zijn al in het nadeel door hun gewicht, door de halo wordt hun auto nog zwaarder. En dan is er het zicht: zo’n dikke streep koolstofvezel in je gezichtsveld, hoe leidt dat voor een coureur níét af?

De praktische bezwaren blijken mee te vallen. Het in- en uitstappen is eerder onhandig dan onoverkomelijk. Belangrijker is dat de invloed van het gewicht van de halo geen rol lijkt te spelen, zei Verstappen donderdag in Melbourne – hij had er geen speciaal dieet voor hoeven volgen.

En ook het zicht blijkt geen probleem. Valtteri Bottas zei na de testdagen in Barcelona dat hij er eigenlijk altijd langs kijkt – de halo valt niet meer op.

Kritiek op uiterlijk

Wat overblijft is de kritiek op het uiterlijk van de halo. Zelfs de voorstanders van het eerste uur, zoals als Fernando Alonso (McLaren), zien ook wel dat het niet de mooiste toevoeging aan een Formule 1-auto is. Verstappen noemde hem al vaker lelijk en is nog steeds niet om, Mercedes-teambaas Toto Wolff zei eind februari dat hij het liefst een kettingzaag pakte om de halo te verwijderen. Dit kwam hem op kritiek te staan van de grote baas van autosportbond FIA, Jean Todt, die niet snapte waar al die tegenstand opeens vandaan kwam: ze hadden toch voor de halo gestemd vorig jaar?

Coureurs in de Formule 1 blijven bezig met uiterlijk vertoon, dat blijkt opnieuw. Ze beklagen zich al jaren over het zwakke geluid dat hun auto’s produceren sinds de invoering van de hybridemotoren. Nu blijft na aftrek van de praktische bezwaren tegen de halo kritiek over de aanblik van buitenaf over. Zitten ze daar met hun mooie, gepersonaliseerde helmen, niemand kan ze zien achter die zwarte teenslipper. Hoe herkent het publiek de coureurs?

Dan maar een sponsor erop

Op de traditionele persconferentie voor het raceweekend, donderdag op het circuit in Albert Park, ging het er ook over. Lewis Hamilton (Mercedes) zei sarcastisch dat hij net zo goed de speciale verf van zijn helm af kon halen. Niemand die het zag. Het scheelde toch maar weer gewicht. Sebastian Vettel (Ferrari) en Daniel Ricciardo (Red Bull) dachten na over oplossingen: meer vrijheid in het ontwerp van de halo (Vettel) of op een andere manier onderscheid maken tussen de auto’s binnen teams (Ricciardo).

De halo is er. Het is afwachten of de kritiek zal afnemen. McLaren heeft besloten er de humor van in te zien. Dat team rijdt in Melbourne rond met een sponsor op de halo: Gandys, een Engels slippermerk.