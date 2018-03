CBG: toenemend tekort aan antibiotica zorgelijk

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt donderdag voor het toenemende tekort aan antibiotica in Nederland. Volgens het CBG gaat het met name over de zogeheten smalspectrum antibiotica die werken tegen specifieke bacteriën. Patiënten krijgen door het tekort steeds vaker breedspectrum antibiotica voorgeschreven die werken tegen veel meer soorten bacteriën. Hierdoor neemt het risico op resistentie toe.

Volgens vicevoorzitter Barbara van Zwieten is vooral de patiënt “hier de dupe van”. Een antibioticum dat werkt tegen specifieke bacteriën heeft namelijk geen nadelig effect op de andere bacteriën in het lichaam en hebben vaak minder bijwerkingen. Bovendien vergroot het veelvuldig voorschrijven van een algemeen antibioticum de kans op resistentie.

Probleem wordt groter

Het probleem lijkt “groter dan een aantal jaren terug en de uitwijkmogelijkheden zijn beperkter”, schrijft Van Zwieten. Het tekort heeft te maken met het lage gebruik van antibiotica in Nederland. Volgens van Zwieten is dat “positief” maar is de keerzijde dat het voor farmaceutische bedrijven minder interessant wordt om antibiotica te ontwikkelen”.

Het is niet voor het eerst dat er zorgen worden geuit over het toenemend tekort aan antibiotica. Vorig jaar werd een meldpunt opgericht voor fabrikanten zodat er sneller zicht is op een dreigend tekort aan medicijnen.

Twee jaar geleden trok apothekersorganisatie KNMP ook aan de bel. Volgens de organisatie was in 2015 enige tijd een tekort aan 625 middelen. Er waren destijds vooral problemen met antibiotica.