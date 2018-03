45 landen roepen op tot herstel oppositiepartij Cambodja

Bij een zitting van de VN-Mensenrechtenraad hebben 45 overwegend westerse landen opgeroepen tot het opheffen van het verbod op de Cambodjaanse oppositiepartij CNRP. Ook moet partijleider Kem Sokha vrijgelaten worden. Hier dringen zij op aan in een gezamenlijke verklaring die is voorgelezen in Genève. De landen vrezen “de escalatie van de onderdrukking van de politieke oppositie, de maatschappij en de media”.

Eind 2017 eiste de regeringspartij van premier Hun Sen de ontbinding van oppositiepartij CNRP, omdat deze van plan zou zijn de regering omver te werpen. Het Hooggerechtshof achtte dit bewezen en besloot in november dat de partij, en diens 188 parlementsleden, vijf jaar lang niet politiek actief mag zijn. Volgens de verklaring van de 45 landen was dit besluit “oprecht noch legitiem”.

De democratie van Cambodja krijgt de ene na de andere klap te verduren, schreef NRC-correspondent Annemarie Kas. ‘Democratie in Cambodja? Dat hoeft van China niet’.

Omstandigheden gevangenschap

De leider van CNRP, Kem Sokha, werd enkele maanden eerder gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van hoogverraad en samenzweren met de VS. Kem Sokha riskeert dertig jaar in de gevangenis. De oppositieleider heeft alles ontkend. De landen roepen op tot zijn onmiddellijke vrijlating. In de verklaring schrijven zij:

“We zijn vooral bezorgd over de omstandigheden waaronder oppositieleider Kem Sokha wordt vastgehouden, na zijn willekeurige arrestatie. Hij schijnt in isolatie te verkeren, zonder goede toegang tot medische zorg. Ook wordt hij onderworpen aan invasieve observatie en andere omstandigheden, waaronder constant licht.”

Vrij, eerlijk, geloofwaardig

In juli dit jaar zullen verkiezingen plaatsvinden in het Zuidoost-Aziatische land. Volgens de verklaring moeten deze “vrij, eerlijk en geloofwaardig zijn als de Cambodjaanse regering haar geloofwaardigheid wil behouden”. De landen roepen de regering op alle nodige maatregelen te nemen.

De verklaring is onder meer ondertekend door Zwitserland, de VS, enkele Balkanstaten en alle Europese lidstaten. 39 van deze landen ondertekenden in 2016 een vergelijkbare verklaring over de situatie in Cambodja, waarin opgeroepen werd tot de bescherming van “een liberaal, democratisch regime met meerdere partijen, dat mensenrechten kan garanderen”. Japan, het enige Aziatische land dat de verklaring in 2016 steunde, heeft de nieuwe verklaring niet ondertekend.