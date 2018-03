Zuckerberg: we hebben fouten gemaakt

Facebook heeft fouten gemaakt bij de bescherming van data op zijn platform en gaat stappen zetten om het voortaan beter te doen. Dat meldt Facebook-baas Mark Zuckerberg woensdag in een schriftelijke verklaring, in reactie op het schandaal rond analysebedrijf Cambridge Analytica.

Het is voor het eerst dat Zuckerberg reageert op het nieuws rond Cambridge Analytica. Dit analysebedrijf wordt ervan beschuldigd dat het onder valse voorwendselen Facebook-gegevens van ongeveer vijftig miljoen Amerikanen heeft verzameld en ingezet voor politieke campagnes, waaronder die van Donald Trump.

“Wij hebben de verantwoordelijkheid om uw data te beschermen en als we daartoe niet in staat zijn, dan verdienen wij het niet om u van dienst te zijn”, schrijft Zuckerberg. Volgens de Facebook-baas is “het goede nieuws” dat er al belangrijke maatregelen zijn genomen om nieuwe schandalen te voorkomen. “Maar we hebben ook fouten gemaakt”, schrijft Zuckerberg, “en er zijn meer maatregelen nodig.”

