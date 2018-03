Winst lokale partijen en GroenLinks

De lokale partijen boeken een grote zege. GroenLinks breekt door in de grote steden. Van de landelijke coalitiepartijen houdt er eentje stand (VVD) en verliest een ander behoorlijk (D66). Maar bovenal: complete vergruizing, waardoor in veel gemeenten colleges uit minimaal vier partijen zullen gaan bestaan – net als het kabinet.

Dat was het beeld dat woensdagavond oprees uit zes exitpolls van Ipsos en de NOS. Wat verder opviel: een slechte score voor de twee andere linkse partijen, PvdA en SP. En twee nieuwkomers, waarvan er een (Denk) boven verwachting scoort, en de ander (PVV) enigszins teleurstelt.

Woensdag waren er in 335 van de 380 gemeenten verkiezingen. De opkomst lijkt volgens de eerste prognoses iets lager te liggen dan vier jaar geleden, toen 53,8 procent van de kiezers naar de stembus ging.

De kiezers hebben opnieuw in overweldigende mate gekozen voor lokale partijen. In Enschede haalde de partij Burgerbelangen de meeste stemmen. In Rotterdam bleef Leefbaar, ondanks verlies, duidelijk de grootste partij in de raad.

De winst van de lokalen laat zien dat de uitgebreide bemoeienis van landelijke kopstukken niet gewerkt heeft. De kiezer blijkt toch vooral geïnteresseerd in wat er in zijn of haar stad of dorp speelt.

In de regeringscoalitie was woensdagavond in ieder geval één winnaar en één verliezer. D66, dat vier jaar geleden nog een enorme zege boekte maar nu als enige progressieve partij in het kabinet zit, lijkt in veel steden de koppositie kwijt te raken.

De VVD van Mark Rutte hield daarentegen knap stand en won zelfs een klein beetje, ondanks de groei van lokale partijen en concurrentie van rechts-populistische partijen als de PVV en Forum voor Democratie. De laatste keer dat een regeringspartij winst boekte bij lokale verkiezingen was in 1998. Onduidelijk was woensdagavond nog of de VVD ook het CDA voorbijgestreefd was als grootste landelijke partij in de gemeenteraden.

GroenLinks beleefde een feestelijke avond: de partij werd de grootste in Amsterdam en Utrecht en groeide in andere grote steden. „Historisch”, noemde partijleider Jesse Klaver de uitslag. Maar als GroenLinks als grootste partij op links wil gaan besturen, moet ze veelal met rechtse partijen aan tafel: links als geheel verliest door een slechte score van PvdA en SP.

Bij de PvdA hing de vijfde opeenvolgende afstraffing in de lucht. Op sommige plaatsen halveerde de partij in zetels, al lijkt het landelijke percentage niet zo laag te zijn als bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Bij de SP kwam de klap onverwachter: het gehoopte effect van een nieuwe partijleider (Lilian Marijnissen) bleef uit.

Al met al hebben de kiezers de lokale politiek opgezadeld met een compleet versnipperd landschap. In de Utrechtse raad zouden volgens de exit poll van de NOS maar liefst zeven fracties met twee zetels komen.

Dat belooft op veel plaatsen in het land, net als in Den Haag, een buitengewoon ingewikkeld spel te worden rond de vorming van een bestuur.