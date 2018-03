Vermoedelijke seriebommenmaker Austin dood

De persoon die verdacht wordt van het plaatsen van verschillende bommen in de Amerikaanse stad Austin is dood. Dat heeft de politie van Austin gemeld tijdens een persconferentie. De verdachte heeft zichzelf opgeblazen tijdens een politieachtervolging. Daarbij raakte een agent gewond.

De afgelopen weken zijn vijf pakketjes in Texas ontploft, daarbij vielen twee doden en raakten zes mensen gewond. De FBI vermoedde een verband tussen de serie ontploffingen. De afgelopen 36 uur kwam er een verdachte in beeld, zo vertelde hoofdcommissaris Brian Manley: “Deze ochtend wisten we zeker dat de verdachte betrokken was bij de pakketjes en we wisten hem te lokaliseren.”

De verdachte bevond zich in een auto bij een hotel, dat de politie en de FBI omsingelden in afwachting van de explosievenopruimingsdienst. Toen de auto wegreed, zetten de politie en de FBI de achtervolging in. Na enige tijd stopte de auto langs de kant van de weg. Daarop werd een speciale politie-eenheid ingezet. Toen die het voertuig naderde, bracht de verdachte in de auto een bom tot ontploffing waarbij een van de agenten gewond raakte.

Omwonenden meldden dat er een groot aantal politiemensen en FBI-agenten op de been was tijdens de operatie en dat er helikopters boven het gebied cirkelden.

Politie vraagt Austin waakzaam te blijven

Omdat de verdachte nog niet geïdentificeerd is en de nabestaanden nog op de hoogte gebracht moeten worden, heeft de politie de identiteit nog niet openbaar gemaakt. Ook het motief is nog onduidelijk. Het enige dat de politie kwijt wilde is dat het een 24-jarige blanke man betreft. De politie waarschuwt de inwoners van de stad de komende dagen nog steeds om waakzaam te blijven en alert te zijn op verdachte pakketjes. “We weten nog niet zeker of de verdachten alleen opereerde of mogelijk contact had met anderen. Of dat er nog bompakketjes in omloop zijn”, zei hoofdcommissaris Manley.

De eerste drie bommen gingen af in het oosten van Austin en werden via de post bezorgd. Zondag ontplofte een vierde bom in de stad door middel van een struikeldraad op straat. Dinsdagochtend raakte een medewerker van FedEx gewond toen een pakketje ontplofte in een distributiecentrum in San Antonio in Texas. Dinsdagavond werd ook één bompakket onderschept bij een distributiecentrum van FedEx in Austin.

Eerder woensdag kwamen beelden naar buiten van beveiligingscamera’s van de vermoedelijke verdachte, die bij een FedExd-kantoor twee pakketjes kwam brengen. Een van die pakketjes ontplofte vervolgens in het distributiecentrum in San Antonio. Het tweede pakketje werd onderschept bij het distributiecentrum op het vliegveld van Austin.