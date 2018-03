Thuiskok Pasta met witte kool

Toen ik de recepten voor deze week uitkoos, viel het me pas na een tijdje op dat ik onbewust vegetarische recepten had uitgekozen. Deze pasta ook en het mooie is, ik mis het vlees of de vis niet.

Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking in gezouten water beetgaar. Laat uitlekken en zet opzij. Maak de bladeren van de wittekool los, was ze en snijd ze in reepjes. Pel en snipper de uien. Verhit in een grote pan de olie en fruit hierin de ui aan. Bestrooi met de suiker en laat een beetje karamelliseren. Voeg de wittekool toe en blus af met de appelazijn.

Schenk de groentebouillon in de pan, breng aan de kook en zet het vuur laag. Laat ongeveer 20 minuten zachtjes koken tot het vocht is ingekookt en de wittekool zacht is. Schep de pasta erdoor en breng op smaak met het karwijzaad en zout en peper. Serveer bestrooid met het fijngehakte bieslook.