‘Sarkozy formeel in staat van beschuldiging gesteld’

De voormalig president van Frankrijk, Nicolas Sarkozy, is formeel in staat van beschuldiging gesteld om corruptie. Dat hebben Franse rechters woensdag beslist, meldt persbureau AFP op basis van een bron binnen justitie.

Sarkozy meldde zich dinsdagochtend op afspraak bij de politie en werd daarna verhoord. Hij wordt ervan verdacht tijdens de presidentverkiezingen van 2007 geld te hebben aangenomen van de toenmalige Libische dictator Moammar Gaddafi.

Volgens de Franse krant Le Monde betreft de beschuldiging “passieve corruptie, illegale financiering van de verkiezingscampagne en het misbruik van Libische publieke gelden”. Sarkozy won die verkiezingen.

Vaker in opspraak

De ex-president is woensdagavond vrijgekomen uit voorlopige hechtenis. Sarkozy ontkent de beschuldigingen. Eerder bevestigden vermeende tussenpersonen zoals de Frans-Libanese wapenhandelaar Ziad Takieddine juist dat er sprake was van corruptie. De Franse justitie heeft na het verhoor woensdagavond bepaald dat er wel degelijk genoeg bewijs is om Sarkozy in staat van beschuldiging te stellen.

De conservatief was van 2007 tot 2012 president van Frankrijk. In 2012 verloor hij de verkiezingen van de socialist François Hollande. De Franse justitie vermoedt dat ook bij de mislukte herverkiezingscampagne van Sarkozy in 2012 is gesjoemeld met campagnegelden.