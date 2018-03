Rambam zegt sorry tegen studente

Het tv-programma Rambam (BNN-VARA) heeft dinsdag schriftelijk zijn excuses aangeboden aan de astmatische studente Bente Naber die figureerde in de omstreden uitzending over ontgroening bij corpora. Het tv-programma betreurt het dat door de uitzending een „verkeerde beeldvorming” over Naber is ontstaan. De aflevering van 11 januari leidde tot Kamervragen en het intrekken van de bestuursbeurzen van de Universiteit Utrecht aan UVSV, en van de Erasmus Universiteit aan de RSC/RVSV in Rotterdam.

Naber was gefilmd met de verborgen camera tijdens de introductieperiode van de Utrechtse studentenvereniging UVSV. Het leek alsof begeleiders bewust haar puffer hadden afgepakt, en dat zij hierdoor in ademnood zou komen. Volgens Naber was dit onjuist: bij het pesterig aan de kant gooien van haar tas was de puffer eruit gevallen.

Ze vocht het verhaal van Rambam aan bij Jinek en diende een klacht in bij de ombudsman van de publieke omroep (NPO) en de Raad voor de Journalistiek. De ombudsman wilde haar klacht niet behandelen omdat Rambam geen journalistiek programma zou zijn. Het is volgens de NPO een ‘serviceprogramma’. Naber zegt dat haar privacy is geschonden door het gebruik van de verborgen camera. Ook zegt ze dat ze in de uitzending door een psycholoog ten onrechte is neergezet als „een meisje dat bang is,” en „potentieel traumaslachtoffer.” Na de uitzending zou ze ten onrechte als leugenaar zijn weggezet, onder meer door Rambam.

Nu stellen omroep BNNVARA en producent CCCP: „Bente Naber heeft na de uitzending juist en consistent verklaard dat haar medicatie niet is afgenomen, maar kwijtgeraakt.” Wat Naber betreft is hiermee de zaak gesloten. Ze trekt haar klachten in.

Maandag hebben de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht de strafmaatregelen tegen de UVSV ingetrokken. Na onderzoek van de Adviescommissie Introductietijd Utrecht bleek dat er slechts sprake was van „lichte overtredingen”: „gedwongen voeren” en „het scheuren van een hesje.” De introductie krijgt de beoordeling „goed”.