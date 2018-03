PVV ziet ‘Geert-effect’ in Rucphen, maar is niet grootste

„De PVV: vier zetels!” De raadzaal van Rucphen is klein, toch wordt er een microfoon gebruikt tijdens de verkiezingsavond. Helemaal achterin de raadzaal staat Ad Vissenberg, directeur bij de lokale bouwmarkt en lijsttrekker van de PVV in Rucphen. Hij klapt twee keer in zijn handen, steekt dan zijn duim op. Een voorzichtige lach. „Dit is het Geert-effect. En een klein beetje het Ad-effect.”

De PVV is in Rucphen de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij gaat van nul naar vier, van de negentien zetels die er in Rucphen te verdelen zijn. Het is minder dan tijdens de laatste landelijke verkiezingen: toen kreeg de partij van Geert Wilders maar liefst 38,9 procent van de stemmen. Nergens in Nederland stemden procentueel meer mensen op de PVV.

Logisch dus dat Rucphen een van de gemeenten was waar de PVV deze verkiezingen voor het eerst lokaal meedeed. Het zorgde voor een politieke storm in de kleine Brabantse gemeente, want de verkiezingen waren er altijd o zo overzichtelijk. Al jaren doen er in Rucphen slechts vijf partijen mee: VVD, CDA, D66, PvdA en de lokale Rucphense Volkspartij (RVP).

En nu moeten er dus felicitaties richting de PVV. Lijsttrekker Ad Vissenberg kan nog niet al te veel zaken noemen die hij dankzij de overwinning wil veranderen in Rucphen. De islam speelt in de gemeente niet echt een rol, zo geeft hij toe. Maar toch wil hij „onze eigen mensen voorop stellen”. Vooral als het om de verdeling van woningen gaat. „Mensen uit Groningen en Amsterdam die naar Rucphen komen krijgen meteen een huis, terwijl mensen die hier vandaan komen vaak jaren moeten wachten. Dat wil ik proberen te veranderen.”

Vooraf was de verwachting dat vooral de lokale partij RVP schade zou ondervinden van de komst van de PVV. Maar de lokale partij behoudt zes zetels, en wordt daarmee zelfs de grootste. Slachtoffer van de komst van de PVV is de VVD, de partij levert twee zetels in. „Wij zijn het kind van de rekening van het PVV-effect”, zegt VVD-lijsttrekker René Lazeroms. „Dit hadden we echt niet aan zien komen, ik ben ontzettend teleurgesteld.”

PVV niet nodig in coalitie

Maar toch, de RVP en de VVD hebben samen genoeg zetels om de PVV uit een nieuwe coalitie te houden. RVP-lijsttrekker Martien de Bruijn wil daar nog niet op vooruitlopen. „Een ding is duidelijk: mensen kiezen hier lokaal. Geert Wilders stond op elke verkiezingsposter, maar wij zijn de grootste. Maar ik ben open naar de PVV toe hoor, wij sluiten helemaal niemand uit.”

En ook de PVV wil wel een wethouder leveren, zegt lijsttrekker Ad Vissenberg. „De VVD en RVP hebben nu nog maar een krappe meerderheid. Wij zijn er klaar voor om verantwoordelijkheid te nemen. Nee, Rucphen is nog lang niet van de PVV af.”