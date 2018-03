PvdA’er Ede in opspraak na ‘steun’ regime Egypte

De nummer drie op de kandidatenlijst van de PvdA in Ede, de Egyptisch-Nederlandse Nourhan Badr, was betrokken bij de organisatie van een verkiezingsbijeenkomst vorige maand ten bate van het dictatoriale regime van de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi. Ook heeft Badr opgetreden op de Egyptische televisie, waar ze zich ten onrechte voordeed als ‘adviseur van de Nederlandse minister van Justitie’.

„We zijn dankbaar voor de inspanningen van de geweldige organisatoren van deze conferentie, met name mevrouw Nourhan Badr”, staat in de Arabische uitnodigingstekst voor de pro-Sisi-bijeenkomst op 18 februari in Amsterdam-Osdorp. Twee Egyptische generaals en een Egyptisch parlementslid waren afgereisd om te vertellen over Sisi’s politieke en economische successen in het kader van de presidentsverkiezingen van eind deze maand, vertelt arabist en journalist Rena Netjes, die op de bijeenkomst aanwezig was.

Doelgroep waren Egyptische Nederlanders. Op groepsfoto’s in bezit van deze krant staat Badr met kleurrijke sjaal glimlachend tussen de politieke kopstukken. „Ze vervulde die avond de rol van gastvrouw”, zegt Netjes, die zich met collega-arabist Jan Jaap de Ruiter in de zaak verdiepte.

Badr (26) woont sinds haar 13de in Nederland en is sinds 2015 actief als lid van de Edese PvdA. Ze verscheen vorig jaar meermaals in talkshows op Egyptische tv-zenders die pro-Sisi zijn. Ze presenteerde zich als adviseur voor de Nederlandse minister van Justitie [en Veiligheid] op de thema’s vluchtelingen, extremisme, terreur en diversiteit.

Maar ze is geen adviseur van de minister, blijkt bij navraag. Sterker, ze werkt niet bij het ministerie. Wel werkt Badr sinds 2015 bij het Openbaar Ministerie, op het thema ‘diversiteit’ alleen, als trainee.

Burgerrechten in Egypte worden onder voormalig legergeneraal Sisi op grote schaal geschonden. Politieke tegenstanders worden gemarteld, melden mensenrechtenorganisaties. De PvdA benadrukt al decennia het belang van mensenrechten en democratie, ook in het landelijk verkiezingsprogram van vorig jaar.

Badr was niet bereikbaar voor vragen van NRC. Op Facebook ontkent ze op de hand te zijn van dictator Sisi, schreef ze dinsdagavond na een bericht over de kwestie op de site van De Gelderlander. Ze bevestigt haar aanwezigheid bij de bijeenkomst in februari, maar neemt afstand van „gruweldaden van het Egyptisch regime”. Dat ze op de Egyptische tv overkwam als ministersadviseur in plaats van OM-medewerker, wijt ze aan een ongelukkige vertaling.