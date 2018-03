Parlement Kosovo stemt in met omstreden grenswijziging

Het Kosovaarse parlement heeft woensdag ingestemd met een omstreden voorstel voor wijziging van de grens met Montenegro. Tachtig parlementariërs stemden voor en elf stemden tegen, meldt persbureau AP. Vorig jaar leidde de kwestie rond de grenswijziging nog tot de val van de regering van premier Isa Mustafa.

Montenegro en Kosovo bereikten onderling in 2015 al een overeenkomst over de aanpassing van de grens. Het parlement in Montenegro keurde de deal vervolgens goed, maar in Kosovo liet ratificatie op zich wachten.

Oppositiepartij de Zelfbeschikkingsbeweging beweerde dat de grenswijziging Kosovo zo’n achtduizend hectare grond zou kosten. Internationale experts ontkenden dat. Net als de regering van Mustafa, maar de premier slaagde er niet in een meerderheid voor de grenswijziging te verzamelen. Uiteindelijk trok Mustafa de benodigde wetswijziging terug.

Visumvrij reizen

Dat de overeenkomst maar niet door het parlement kwam, frustreerde veel Kosovaren. De Europese Unie ziet het doorgaan van de grenswijziging als voorwaarde voor visumvrij reizen voor Kosovaren. Veel inwoners van het Balkanland willen dat graag. De werkloosheid is torenhoog - onder jongen 60 procent - waardoor veel Kosovaren in het buitenland werk zoeken.

Het geruzie over de grenswijziging kostte Mustafa de kop. In mei vorig jaar kreeg hij een motie van wantrouwen te verwerken en moesten hij en zijn regering vertrekken. In juni gingen de Kosovaren naar de stembus. Een coalitie onder leiding van de centrumrechtse Democratische Partij van Kosovo (PDK) won en vormde een nieuwe regering.

Deze is er nu dus alsnog in geslaagd de grenswijziging door het parlement te krijgen. Dat ondanks een poging woensdag van de Zelfbeschikkingsbeweging om de stemming uit te stellen: parlementariërs van de partij lieten traangas ontsnappen in de vergaderzaal. Alle parlementariërs moesten de ruimte verlaten.