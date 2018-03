Palestijnse tiener Ahed Tamimi krijgt 8 maanden cel

Het Palestijnse tienermeisje dat een volksheldin werd nadat een video waarop ze Israëlische militairen mishandelt viral was gegaan, moet acht maanden de cel in. Ahed Tamimi (17) heeft woensdag een schikking getroffen met de militaire aanklager op de bezette Westelijke Jordaanoever, meldt de Israëlische krant Haaretz. Ze heeft schuld bekend aan vier gevallen van mishandeling.

Tamimi zit sinds halverwege december vast. Ze werd opgepakt na een betoging in haar woonplaats Nabi Saleh op de Westelijke Jordaanoever. Tijdens het protest, tegen het omstreden besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël, raakte Tamimi’s neef zwaargewond door een rubberkogel van de politie. De agenten reageerden op jongeren die met stenen gooiden.

Mogelijk tien jaar cel

Het nieuws over de verwonding van haar neef bereikte Tamimi, die op dat moment thuis was. Ze liep naar buiten en begon twee militairen die op het erf van haar ouderlijk huis stonden te slaan en te schoppen. De soldaten raakten niet gewond. Tamimi werd verdacht van zware mishandeling, opruiing, het gooien van stenen en deelname aan “gewelddadige rellen”. Er wachtte haar mogelijk een celstraf van tien jaar.

Na het incident groeide Tamimi uit tot een verzetsheld onder de Palestijnse bevolking in Israël. De beelden van haar aanval op de militairen verschenen online, waar ze ruim een miljoen keer bekeken werden. Het was niet de eerste keer dat ze van zich deed spreken. In 2012 probeerde ze te voorkomen dat haar moeder werd gearresteerd. Later greep ze ook in toen de politie haar broer wilde oppakken wegens stenengooien.

Tamimi komt uit een familie met een lange geschiedenis van verzet tegen de Israëlische aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever. Haar vader vocht in de Eerste Intifada. Aheds tante was betrokken bij een aanslag op een eettent in Jeruzalem, een ander familielid hielp bij het doden van een Israëliër. Veel Israëliërs zien Tamimi als een naiëf meisje dat door haar familie voor de Palestijnse zaak wordt gebruikt.