‘Ouders omgekomen militairen doen aangifte tegen Defensie’

De ouders van Kevin Roggeveld en Henry Hoving, de twee militairen die in 2016 omkwamen bij een mortierongeluk in Mali, doen aangifte tegen het ministerie van Defensie wegens dood door schuld. Dat bericht de Volkskrant. De aangifte is ook gericht tegen de Defensiemedewerkers die direct verantwoordelijk zijn voor het ongeluk, maar wier namen het ministerie niet bekend wil maken. De nabestaanden willen dat de ambtenaren worden opgespoord en berecht.

De twee militairen kwamen tijdens hun missie in Mali om toen een mortiergranaat tijdens een oefening voortijdig ontplofte. Een derde militair raakte daarbij ernstig gewond. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het ongeluk vorig jaar bleek dat Defensie nalatig was geweest. Defensieminister Jeanine Hennis en de commandant der strijdkrachten Tom Middendorp stapten op naar aanleiding van het vernietigende rapport.

Munitie werd nooit gecontroleerd

De in 2006 aangeschafte granaten hadden slecht verpakt in een depot gestaan. Al voordat ze meegingen naar Mali waarschuwde een munitietechnicus daarom de voorraad niet te gebruiken. Maar de staat van de munitie werd op geen enkel moment gecontroleerd. Uiteindelijk bleek dat de ontplofte granaat zwakke plekken had waardoor vocht het onstekingsmechanisme had aangetast.

In eerste instantie kregen de ouders van Hoving en Roggeveld te horen dat de dood van hun zoons een bedrijfsongeval was, door een productiefout had het explosief per ongeluk op scherp gestaan. Dat vervolgens bleek dat het ongeluk te voorkomen was geweest, is onverteerbaar, zeggen de nabestaanden, die momenteel onderhandelen met Defensie over smartengeld, in een interview met de Volkskrant.

Dat Defensie verantwoordelijkheid voor de dood van Kevin en Henry erkent, is voor hen niet genoeg. Ze willen dat alle betrokkenen, die een doorslaggevende rol speelden bij de aanschaf, opslag en het gebruik van de falende granaten berecht worden. Mocht blijken dat toenmalig minister Kamp ook nalatig is geweest, dan wordt zijn naam aan de aangifte toegevoegd.

