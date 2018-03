Onderzoek: klimaat is beter af zonder diesel

Heus, dieselauto’s zijn goed voor het klimaat. Om de Parijsdoelen te halen, móet een deel van de personenauto’s op diesel blijven rijden. Dat vinden Europese autofabrikanten in ieder geval. Zij zijn immers zwaar afhankelijk van de verkoop van dieselauto’s. Zo bepleitte Volkswagen-topman Matthias Müller eind vorig jaar nog een einde aan dieselsubsidies, drie maanden later kondigde hij alweer een diesel-Renaissance aan.

Maar het klimaatargument is onzin, laat een nieuwe studie van ICCT zien. Dat is de onderzoeksgroep die in 2015 het dieselschandaal bij Volkswagen aan het licht bracht. Dieselauto’s stoten helemaal niet minder broeikasgas CO2 uit dan benzineauto’s.

Intussen komt het einde van de dieselauto in zicht. Sinds het schandaal uitbrak, tuigen steeds meer binnensteden milieuzones op. Sommige Aziatische fabrikanten willen helemaal geen diesels meer bouwen, de uitstootregels worden strenger en de verkoopcijfers dalen in West-Europa. Het percentage nieuw verkochte auto’s lag volgens cijfers van autofabrikantenclub ACEA in 2014 nog op 53 procent, in 2017 was het nog maar 44 procent. En het daalt verder.

Europese fabrikanten, die zwaar in diesel hebben geïnvesteerd, betreuren dat. Diesel is nodig om de klimaatdoelen te halen, benadrukken ze keer op keer. Een diesel rijdt immers zuiniger. Dieselauto’s „dragen voor een belangrijk deel bij aan toekomstige CO2-reductie”, schrijft fabrikantenclub ACEA in een recent ‘position paper’. De club waarschuwt: „Elke beweging weg van die technologie zal extra uitdagingen geven om dat doel te halen.”

ICCT haalt dat argument onderuit. In een liter diesel zit meer koolstof dan in een liter benzine. Dat haalt een deel van het voordeel weg. Daarnaast wáren dieselmotoren altijd efficiënter dan benzinemotoren. Maar die laatste zijn sterk verbeterd. Directe inspuiting en turbo hebben het verbruik geoptimaliseerd. De nieuwste Volkswagen Golf laat nauwelijks verschil zien in CO2-uitstoot tussen een model op benzine en op diesel, blijkt uit tests.

Gat tussen het lab en de weg

En dan is er nog het gat tussen uitstoot in het lab en op de weg. Dat gat is met een gemiddelde van 42 procent sowieso heel groot, maar voor dieselauto’s is het nog groter dan voor benzineauto’s, stelde ICCT vast in onderzoeken. Al met al blijft er nauwelijks wat over van dat klimaatargument. Transport & Environment, een groene lobbygroep, bracht vorig jaar een rapport met vergelijkbare conclusies uit, op basis van nog meer data.

Waarom zou je nog een diesel kopen, vraagt onderzoeker Julia Poliscanova van T&E. Ze wijst erop dat een diesel een stuk duurder is dan een benzineauto. Dat komt ook door de dure systemen die de uitlaatgassen schoonmaken. „En de auto’s worden alleen maar duurder, omdat de uitstootnormen strenger worden. Bovendien investeren fabrikanten wel veel in hybride en elektrisch, maar minder in diesel.” Dieselauto’s, denkt zij, prijzen zichzelf uit de markt.

Het dieselschandaal beperkt zich overigens niet tot stikstofoxide, het gaat ook over CO2. Dinsdag schreef het Duitse blad WirtschaftsWoche dat de Duitse justitie begin maart weer eens bij Volkswagen is binnengevallen, dit keer voor het bij-schandaaltje over gesjoemel met CO2-uitstootgegevens. In december 2015 verklaarde de fabrikant dat ‘maar’ 36.000 dieselauto’s teveel CO2 zouden uitstoten. Eerder werd dat geschat op 800.000. Justitie verdenkt de autofabrikant nu van marktmanipulatie.