Omstreden president Peru kondigt aftreden aan

De Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski, die beschuldigd wordt van corruptie, heeft woensdag in een televisietoespraak zijn aftreden bekendgemaakt. Hiermee voorkomt hij een afzettingsprocedure, meldt persbureau Reuters, en komt er mogelijk een einde aan maanden van maatschappelijke en politieke onrust in het Zuid-Amerikaanse land.

“Het beste voor het land is dat ik aftreed, omdat ik niet een obstakel wil zijn in de zoektocht van het land naar eenheid en harmonie”, zei Kuczynski in de vooraf opgenomen toespraak. De verklaring werd uitgezonden nadat hij per auto het presidentiële paleis had verlaten. Kuczynski, een voormalige Wall Street-bankier van 79, belooft een nette machtsoverdracht.

Eind december overleefde Kuczynski nog een afzettingsmotie. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij het corruptieschandaal rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Dit bedrijf zou met miljoenen aan steekpenningen opdrachten hebben binnengehaald. Aan een consultancybedrijf van Kuczynski werd volgens een door de oppositie geleide parlementaire onderzoekscommissie omgerekend 660.000 euro verstrekt.

‘Geen bewijs’

Kuczynski zegt dat hij vertrekt als gevolg van de aanhoudende pogingen van de oppositie om hem neer te zetten als een corrupte politicus. Hij benadrukte in zijn tv-toespraak dat bewijs ontbreekt.

In 2016 werd de rechtse Kuczynski verkozen tot president. Gehoopt werd dat hij zou zorgen voor meer economische groei en corruptie bij de overheid zou aanpakken.