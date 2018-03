NRC begint met wekelijkse podcast over wetenschap

Luistert u wel eens een podcast tijdens het hardlopen of in de auto? De populariteit van het medium is in Nederland aan het groeien. En ook bij NRC is podcast hard bezig om een plek te verwerven binnen alles dat we doen: journalistiek in tekst, maar ook steeds meer in andere vormen zoals interactieve graphics, video en audio.

Onze ruim tweehonderd journalisten zijn expert in hun onderwerp, en weten meer dan dat zij in een artikel van 800 of 1.000 woorden kunnen vertellen. Met een podcast – doorgaans een half uur tot een uur – kunnen we op een andere manier aan kwaliteitsjournalistiek doen. De diepte in maar wel op de bekende laagdrempelige, ‘conversational’ toon, die past bij het medium.

NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Kijne doen dat momenteel al in onze Presidential Podcast over Amerikaanse politiek. Onze Haagse redactie maakte het afgelopen jaar onder leiding van presentator Lamyae Aharouay de podcast Haagse Zaken, over alles wat gebeurt op en om het Binnenhof. En in Holleeder - De Finale vertelt misdaadredacteur Jan Meeus over hoe Willem Holleeder de Nederlandse onderwereld mede heeft vormgegeven.

Vandaag zetten we een nieuwe stap. De wetenschapspodcast Onbehaarde Apen duikt iedere week in kleine ontdekkingen, wilde theorieën, wereldschokkende inzichten en alles wat daar tussenin zit. De presentatie is in handen van Lucas Brouwers, Hendrik Spiering en Gemma Venhuizen.

U kunt de pilot-aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

In de eerste aflevering van Onbehaarde Apen blikken zij terug op het leven van Stephen Hawking, samen met de gerenommeerde Robbert Dijkgraaf. Deze aflevering kunt u hieronder terugluisteren.