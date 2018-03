Negentien doden bij busongeluk Filippijnen

Bij een busongeluk in de Filippijnen zijn dinsdagavond negentien mensen om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Er raakten zeventien mensen gewond.

Nadat de bestuurder de controle over het voertuig was verloren, klapte deze tegen een brugleuning aan en stortte in een afgrond van vijftien meter diepte. Vermoedelijk was er een technisch defect waardoor de bus onbestuurbaar was geworden, aldus de plaatselijke politie.

Het ongeluk vond plaats in de stad Sablayan, in de provincie Occidental Mindoro, ten zuiden van de Filippijnse hoofdstad Manila.

Verkeersveiligheid

Vanwege de slechte staat van voertuigen en het gebrek aan controle op verkeersregels komen er geregeld ongelukken voor in de Filippijnen. Plaatselijke senator Grace Poe riep op tot maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren door onder andere voertuigen beter te inspecteren.

“Momenteel rijden er voertuigen rond die zeer gevaarlijk zijn of die je zelfs rijdende doodskisten zou kunnen noemen.”