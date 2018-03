Nederland naar stembus voor gemeenteraad én referendum

Fries stembureau verplaatst vanwege norovirus Een stembureau in het Friese Hardegarijp is woensdag verplaatst vanwege een uitbraak van het norovirus. Dat meldt Omrop Fryslân. Eerder deze week werd bekend dat een stembureau in het Brabantse Herpen ook al dicht zou blijven vanwege het virus. De gemeente Tietjerksteradeel, waar Hardegarijp deel van uitmaakt, heeft samen met de GGD besloten om het stembureau in woonzorgcentrum Bennema State te verplaatsen naar muziek- en theatercentrum It Maskelyn. Daar zou al worden gestemd, maar de capaciteit wordt uitgebreid. Het norovirus zorgt voor een buikgriep die meerdere dagen kan duren.

Het weer maakt 1 tot 2 procent verschil Er wordt vaak gedacht dat het weer de opkomst bij verkiezingen sterk beïnvloedt. Maar volgens Vox is die invloed minder groot dan de veronderstelling is. Goed of slecht weer zorgt ervoor dat slechts 1 tot 2 procent meer of minder komt van de kiezers komt opdagen. De weersvoorspelling voor vandaag ziet er niet slecht uit. In het oosten van het land is er nu dichte mist. Verder is het woensdag wisselend bewolkt en kan er lichte regen vallen. De maximumtemperatuur ligt op een graad of 7 volgens Weerplaza. PvdA-partijleider Lodewijk Asscher heeft ook zijn stem uitgebracht: Lodewijk Asscher bij het stembureau. Foto Olaf Kraak/ANP

Stemlokalen toegankelijker vanaf volgend jaar Vanaf volgend jaar moeten als gevolg van een wetswijziging in principe alle stembureaus overigens toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Nu staat in de Kieswet nog dat dit bij slechts een kwart verplicht is. De wetswijziging is een gevolg van de ratificering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat ook kijken of stembureauleden mensen met een verstandelijke beperking kunnen helpen bij het stemmen, schreef ze dinsdag in een brief aan de Kamer. Nu krijgen deze kiezers geen hulp, omdat kiezers bij het stemmen niet beïnvloedt mogen worden van buitenaf.

Station Castricum dinsdagnacht al open Hoewel op sommige plekken nu al kan worden gestemd, gaan de meeste stembureaus in Nederland rond 7.30 uur in de ochtend open. In het Zwolse café Het Vliegende Paard ging vannacht al om 0.01 uur een mobiele stemlocatie open, tot ongeveer 1.30 uur. Onder meer burgemeester Henk Jan Meijer bracht op die plek zijn stem uit. Ook in Castricum en Den Haag kon vannacht al worden gestemd. Inwoners van Den Haag konden dinsdagnacht al hun stem uitbrengen in het stembureau op de Grote Markt. Foto Niels Wenstedt/ANP Er kan tot woensdag tot 21.00 uur stipt worden gestemd. Stukje bij beetje zal in de uren daarna duidelijk worden welke partij waar het grootste is, en hoe Nederland tegen de nieuwe WIV aankijkt. De uitslagen van de grote steden komen later binnen: Hoe laat weten we meer over de uitslag?