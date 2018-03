Ruim 10 gewonden door verdrukking in disco Schagen

In een uitgaansgelegenheid in het Noord-Hollandse Schagen zijn ruim tien mensen gewond geraakt door verdrukking. Dat meldt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord woensdagavond. Het incident vond plaats in discotheek Alpha in het centrum van de stad.

Eén slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met pijn op de borst. Zeven tot tien lichtgewonden worden in een brandweerkazerne in de buurt opgevangen.

Het ging mis op de tweede etage van de discotheek, in de hal. Daar werd iemand onwel, waarop paniek ontstond. Op dat moment was het erg druk.

De discotheek is korte tijd ontruimd geweest. Inmiddels kunnen de feestgangers weer naar binnen.

Het is volgens NH Nieuws momenteel erg druk in Schagen vanwege Paasvee, een jaarlijks feest met onder meer een veetentoonstelling.

Discotheek Alpha in Schagen: