Minstens 29 doden bij aanslag Kabul

Bij een zelfmoordaanslag op een shi’itisch heiligdom in Kabul zijn woensdag 29 mensen om het leven gekomen en 52 gewonden gevallen. De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat via hun persbureau Amaq. Dat meldt Reuters.

De aanslag vond plaats tijdens Nawruz, de viering van het Perzische nieuwjaar. De lokale overheid was beducht op een aanslag: in januari kwamen in Kabul bijna honderd mensen om het leven bij een aanslag.

De aanslag vond plaats in het westen van de stad, bij het Kart-e Sakhi-heiligdom nabij de grootste universiteit van de stad. Het heiligdom werd in 2016 ook al aangevallen. Een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen Reuters:

“Onze beveiliging rond het heiligdom was paraat. Alle slachtoffers waren jonge mensen die langsliepen of die samenkwamen om Nawruz te vieren.”

Viering van de lente

Nawruz is de traditionele viering van de start van de lente. Het wordt volgens Reuters breed gevierd in Afghanistan, maar fundamentalistische moslims menen dat het feest onislamitisch is.

De Talibaan ontkende betrokkenheid bij de aanslag. De Afghaanse president Ghani bood vorige maand aan om de Talibaan te erkennen als politieke beweging, in de hoop zo vrede te sluiten. Vooralsnog praat de Talibaan alleen met de Verenigde Staten. De Afghaanse regering is in hun ogen een niet legitiem, maar opgelegd door buitenlandse mogendheden.