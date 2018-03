Mijn zoon drinkt te veel - wat nu?

De kwestie:

Vader: „Ik vind dat mijn zoon van 17 te veel drinkt. In het weekend zeker 4 à 5 biertjes op een avond. Hij komt laat thuis, hij is suffer de volgende ochtend en hij begint ook te zwaar te worden nu. Hij is altijd een fervente voetballer geweest, maar nu staat hij een beetje lodderig op het veld. Hij kan goed leren, maar scoort voldoendetjes, meer niet.

„Ik denk dat het een jaar geleden begonnen is, maar hoe weet je dat? En ik denk dat het beperkt blijft tot bier, en geen sterke drank, maar ook daar kom ik niet achter. Een echt gesprek daarover kunnen we niet met hem voeren. Hij is kampioen ontwijkende antwoorden.

„Thuis mag hij van ons niet drinken, daar zijn we strikt in, maar dat buitenshuis verbieden heeft geen zin, dan doet hij het toch. Bij ouders van vrienden mag het wel. Voordat ze de stad ingaan, gaan ze daar indrinken. Bij mijn zoon van 19 zie ik het ook liever niet, maar die heeft de wettelijke leeftijd ervoor, dus kunnen we het niet verbieden. Bovendien is dat een gematigder type.

„Alcohol is gewoon niet goed voor hersens van jongeren, hoe later ze ermee beginnen hoe beter. Ik begon zelf pas af en toe iets te drinken toen ik ging studeren.

„Mijn vrouw en ik hadden de gewoonte tijdens het eten een biertje of wijntje te nemen, maar daar zijn we mee opgehouden, dat vonden we geen goed voorbeeld. Ik schenk ’s avonds voor het slapen gaan wel altijd een glas wijn in. Dat vindt mijn vrouw niet leuk, en dan zie ik de jongens ook kijken.”

Niet controleren

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog.

Marga Akkerman: „Adolescenten willen zich ontwikkelen richting gelijkwaardigheid aan volwassenen. Dit kind is opgegroeid in een gezin waar drinken normaal is. Een ouder die zelf iedere dag drinkt en dan begint over de slechte invloed van alcohol tegen zijn kinderen is niet geloofwaardig. Voor een volwassene is het immers ook niet goed.

„Het is goed om met uw zoon te praten, maar niet met als doel zijn alcoholgebruik te controleren. Zijn terughoudendheid komt mogelijk door uw controlerende insteek. U kunt hem vertellen wat u bezighoudt; zit hij lekker in zijn vel? Zijn er bepaalde situaties die lastig voor hem zijn? Vindt hij de sfeer in zijn voetbalteam niet meer leuk? Ziet hij op tegen de vervolgopleiding en de bijbehorende verantwoordelijkheden? Relaxen met alcohol in het weekend is dan wel erg aantrekkelijk.

„Over de alcohol kan vader het laten bij: ‘Ik zie dat vijf biertjes je geen goed doen. Het is je eigen verantwoordelijkheid hoeveel je drinkt, maar als het fijner voor je is als ik dat in de gaten houd, doe ik dat.’”

Contact houden

Jelle Jolles is neuropsycholoog en auteur van Het tienerbrein.

Jelle Jolles: „Alcohol is slecht voor het tienerbrein. Ook kinderen van bijna 18 moet je blijven motiveren er niet te vroeg mee te beginnen. Maar laat de adolescent in zijn waarde en houd er rekening mee dat hij zelf denkt ‘die oudjes’ niet meer nodig te hebben. Vermaningen hebben nauwelijks effect.

„Belangrijk is dat de ouders contact houden met hun zoon. Zoek onderwerpen waarover jullie kunnen praten. Bij voorkeur hebben die niets met het probleemgedrag te maken. Vraag je zoon om advies over zaken waarover hij meer weet dan jij. Probeer hem te interesseren in waar je zelf mee bezig bent, door daar zaken in te vlechten die voor hem relevant zijn. En neem dat als uitgangspunt om tot een ideeënuitwisseling te komen.

Kortom, investeer in iets gemeenschappelijks. Dan kun je dat gebruiken om je zoon het inzicht te geven dat zijn ouders over enkele onderwerpen toch iets wezenlijks te zeggen hebben. Dan maakt advies over alcoholgebruik en andere zaken waarmee hij als laat-adolescent zit, ook meer indruk.”