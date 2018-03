Met winst vestigt GroenLinks zich stevig in de steden

Vraag het leden van GroenLinks die op de verkiezingsavond in Club Panama in Amsterdam zijn, of de partijvoorzitter Marjolein Meijer, of partijleider Jesse Klaver, en ze zeggen allemaal hetzelfde. Dat deze avond „historisch” is. Want GroenLinks is de grootste in Amsterdam en Utrecht en wie weet waar nog als de uitslagen van elders in het land binnendruppelen.

Natuurlijk: bij GroenLinks wisten ze dat ze gingen winnen. Dat moest ook wel, want vier jaar geleden verloor de partij nog flink – van 6,7 procent naar 5,4 procent. Maar de partij wilde meer dan alleen winnen, het ging er ook om hóe groot GroenLinks zou worden, en waar. „De grootste worden in de progressieve steden”, noemt de Leidse student Dirk van Hoorn vlak voordat de eerste exitpolls binnen komen het doel van de avond. „En dan vooral in Amsterdam”, voegt Tijs Sikma uit Nijmegen eraan toe. De laatste weken maakte de partij er in de hoofdstad een tweestrijd van tegen D66 met als inzet de grootste worden.

Flinke winst, verdubbeling

Dat lukt. Als om tien uur stipt de exitpoll van Amsterdam op het grote scherm in Club Panama verschijnt, schreeuwt iedereen het uit. Kamerlid Nevin Ozotuk, zelf Amsterdamse, roept „Yes! Yes! Yes!” en danst. Om haar heen klappen oudgedienden als Marijke Vos en Paul Rosenmöller hard in hun handen.

Eerder op de avond zijn er ook van Utrecht en Rotterdam al exitpolls binnengekomen. Ook flinke winst: verdubbeling in Rotterdam, de grootste in Utrecht. Minder aandacht is er voor de peilingen over de uitslagen in Enschede en Emmen. Ook daar wint GroenLinks, maar de muziek in de zaal speelt gewoon door. Er wordt gejuicht, maar even goed doorgepraat.

Wit en hip

GroenLinks wil zo graag een „brede beweging” worden, zoals partijleider Jesse Klaver rond half elf zegt op het podium – hij draagt een spijkerbroek met sneakers. Maar is ze dat ook? De partij lijkt vooral te scoren in de steden waar veel jonge, hoogopgeleide kiezers zich aangetrokken voelen tot de groene, progressieve boodschap van de partij.

Dat is ook het publiek in Club Panama. Overwegend wit, studerend aan de Universiteit van Amsterdam, hip gekleed. Niet per se lid van GroenLinks, maar wel sympathisant. Geen partijtijgers, maar „campaigners” van de „beweging”.

Nog niet die brede volkspartij

Als later in de avond uit tussentijdse uitslagen blijkt dat GroenLinks ook in steden als Zutphen, Culemborg en Helmond lijkt te gaan winnen, dringt in het team rondom Jesse Klaver – en bij de leider zelf – het besef echt door. GroenLinks lijkt nu ook door te breken in steden waar ze traditioneel niet de grootste linkse partij was, omdat de PvdA en SP het er beter deden. „We verbinden provincie en stad”, zegt Klaver. „We zijn nog niet de brede volkspartij die we willen zijn. Maar vanavond zetten we een belangrijke stap.”

In de bijzaal van Club Panama krijgen ze het allemaal niet meer mee. Daar is al overgeschakeld van de NOS naar de Amsterdamse tv-zender AT5.