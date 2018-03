Macron wil Frans als derde wereldtaal

Emmanuel Macron is de eerste Franse president die zonder probleem in het openbaar Engels spreekt. Maar dat staat promotie van de Franse taal niet in de weg. Op de jaarlijkse ‘Dag van de Francofonie’ heeft hij dinsdag een reeks maatregelen aangekondigd om het Frans te bevorderen. Het Frans, met zo’n 275 miljoen sprekers nu de vijfde taal van de wereld, moet na Mandarijn en Engels de derde wereldtaal worden.

Daarvoor zijn de snel groeiende ex-koloniën in Afrika onmisbaar. Het Frans, zei Macron eerder in Burkina Faso, zou „de eerste taal van Afrika” kunnen zijn. Maar die opmerking schoot veel mensen in het verkeerde keelgat. De Congolese schrijver Alain Mabanckou sloeg een aanbod om met het Élysée mee te denken over de Francofonie af omdat hij vreesde dat de taal een middel zou worden om de Franse belangen in Afrika veilig te stellen.

Nu heeft Macron gepoogd politiek en taal te scheiden. Het Frans heeft zich volgens hem „geëmancipeerd” van Frankrijk. De president werd ingeleid door de Marokkaans-Franse schrijfster Leïla Slimani, zijn ‘persoonlijk vertegenwoordiger voor de Francofonie’. „Ik heb de Franse taal als vaderland”, schreef zij eerder.

Grootste struikelblok: de EU. „Terwijl we spreken over de Brexit is het Engels in Brussel nog nooit zo aanwezig geweest als nu”, zei Macron. „Dat is niet onafwendbaar. Het is aan ons om regels te stellen, aanwezig te zijn en het Frans de taal te maken waarmee je toegang krijgt tot mogelijkheden.” Jonge Europeanen, vindt Macron, moeten minstens twee vreemde talen leren. Ook wil hij het aantal Franse scholen in de wereld uitbreiden en immigranten meer gratis uren Franse les gaan geven.