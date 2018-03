Jaap Stam na ontslag in triest trainersrijtje

De lijst van ontslagen Nederlandse voetbaltrainers in het buitenland wordt pijnlijk lang. Dinsdag voegde Jaap Stam zich in het rijtje, met zijn ontslag als coach van Reading FC, dat uitkomt in het Engelse Championship. Na negen wedstrijden zonder overwinning vond de clubleiding het genoeg en kon de voormalig international na anderhalf seizoen zijn spullen pakken. In het huidige seizoen gingen elf collega’s in het buitenland hem al voor.

Frank de Boer werd na 77 dagen al ontslagen als manager van Crystal Palace. Een seizoen eerder hield De Boer het bij het Italiaanse Inter Milan net iets langer vol: 85 dagen. Onder leiding van De Boer wist Crystal Palace in de eerste vier competitiewedstrijden geen doelpunt te scoren en geen punt te behalen.

Ook Ronald Koeman hield het niet lang vol dit seizoen, bij Everton. De nieuwbakken bondscoach werd eind oktober de laan uitgestuurd, nadat hij met de club uit Liverpool op een achttiende plaats was beland. Een jaar eerder had hij The Toffees nog naar een zevende plek geleid.

Peter Bosz vertrok als coach bij Ajax om bij Borussia Dortmund aan de slag te gaan. Ondanks een goede start in Duitsland moest Bosz begin december al het veld ruimen.

Andries Jonker was op dat moment al geen coach meer bij Vfl Wolfsburg. Jonker werd begin september ontslagen, nadat zijn team uit de eerste vier competitiewedstrijden maar vier punten had behaald.

Lange lijst Nederlanders

En nog meer leden van het Nederlandse trainersgilde werden dit seizoen vroegtijdig weggestuurd. Albert Stuivenberg, oud-assistent van Louis van Gaal bij Manchester United, werd in België ontslagen bij Racing Genk en oud FC Eindhoven-trainer Ricardo Moniz vertrok bij Randers FC in Denemarken. Hetzelfde lot wachtte Stanley Menzo (Ajax Cape Town), René Meulensteen (Kerala Blasters, India), Erik van der Meer (Honvèd Boedapest), de 71-jarige Jo Bonfrère (Yingli Yitong, China) en Mario Been (Apoel Nicosia).

En nu dus Jaap Stam. Zijn ontslag toont maar weer eens aan hoe snel het kan gaan in het voetbal. Vorig seizoen liepen de fans in Reading nog weg met de oud-trainer van Jong Ajax. Op Wembley verloor Stam met Reading na strafschoppen van Huddersfield Town, in een allesbeslissend duel om promotie naar de Premier League.