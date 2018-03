ING boekt drie miljoen transacties dubbel

ING heeft drie miljoen transacties dubbel afgeboekt. Getroffen klanten hebben geen beschikking over dit geld. Het gaat voornamelijk om pinbetalingen op 19 maart.

De bank verwerkt transacties in grote pakketten van transacties. Een van deze ‘batches’ is dubbel verwerkt en dus twee keer afgeschreven. ING is het probleem aan het oplossen, zegt een woordvoeder woensdagochtend:

“We bieden onze excuses aan klanten die hinder ondervinden. We hebben nog geen inzicht wanneer dit opgelost is.”

Het regent inmiddels klachten op Twitter. Klanten van de bank staan opeens rood. Anderen hopen dat het bedrag snel teruggestort wordt, zo tegen het einde van de maand. Als klanten door de storing rood zijn komen te staan, hoeft daar geen rente over betaald te worden, laat de bank weten.

Door de drukte is de bank slechter telefonisch bereikbaar, laat ING via Twitter weten.