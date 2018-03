Hoofd communicatie Vaticaan weg na schandaal

Het hoofd communicatie van het Vaticaan, Dario Viganò, heeft zijn ontslag aangeboden. Paus Fransiscus heeft het ontslag geaccepteerd, meldt het Vaticaan woensdag. Viganò blijft in een lagere functie verbonden aan de communicatieafdeling. Hij kwam in opspraak nadat hij de woorden van de vorige paus Benedictus had verdraaid. Tijdens het voorlezen van een brief van Benedictus liet hij cruciale onderdelen weg. Hij verspreidde ook digitaal gemanipuleerde foto’s van de brief.

Lettergate

De pijnlijke affaire is in de internationale pers Lettergate gaan heten. Viganò gebruikte delen van de brief van Benedictus om critici van de huidige paus Fransiscus de wind uit de zeilen te nemen, schrijft persbureau AP. Fransiscus wordt door sommige critici gezien als een theologisch en filosofisch lichtgewicht. Het contrast met de strenge Benedictus is volgens hen te groot.

Viganò probeerde een brief van Benedictus te gebruiken om dat verschil weg te nemen. In de brief aan Viganò reageerde Benedictus op een elfdelige boekenserie over de theologie van Fransiscus. In de brief, zoals die voorgelezen en verspreid werd, prijst Benedictus de boeken: “De boeken helpen om de continuïteit tussen twee pausschappen te zien, met alle verschillen in stijl en temperament.”

Benedictus had geen tijd

In de verzwegen teksten komt een ander beeld naar voren. Benedictus had de tijd niet om de elf boeken te lezen. Daarnaast had hij kritiek op één van de schrijvers, die zich eerder negatief uitliet over de lessen van Benedictus. “Ik weet zeker dat je het begrijpt”, besluit Benedictus de volledige brief. Franciscus bezit volgens Benedictus wel “een diepgaande filosofische en theologische vorming”.

Eind januari koos Franciscus nepnieuws nog als thema voor zijn toespraak op de 52ste ‘World Communications Day’. Paus Franciscus schreef toen: