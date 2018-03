Mijn dochter heeft een nieuwe vriendin op school gemaakt en werd na een middag samen chillen bij haar uitgenodigd om te blijven avondeten. Dolenthousiast kwam ze na afloop thuis en zei: „Mama, bij Louise bidden ze voor het eten en het smaakte zó lekker… zullen wij dat voortaan ook maar doen?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl