Gebluft en verloren: het succesverhaal van SuperTrash is ten einde

Ondernemer Olcay Gulsen (37) gelooft dat succes begint met een verhaal. Het hoeft niet allemaal waar te zijn. Als het een goed verhaal is, komt de rest vanzelf. „Ik heb veel gebluft, ik heb een beetje gelogen, ik heb interessant gedaan, ik heb mezelf beter voorgedaan dan ik was”, zei ze begin deze maand in een interview in Playboy.

Aan haar succesverhaal kwam dinsdagavond een eind, toen Gulsen in RTL Boulevard bekend maakte dat haar bedrijf, kledingmerk Super- Trash, faillissement had aangevraagd. Gulsen was dinsdagochtend om zeven uur uit haar bed gebeld om een handtekening te zetten, vertelde ze. „De aandeelhouders hebben besloten om niet verder te gaan.” Zelf heeft ze sinds vorig jaar enkel nog een minderheidsbelang. Als zíj het nog voor het zeggen had gehad, verzekerde ze, had ze „zeker niet” besloten faillissement aan te vragen. „Daar ben je ondernemer voor.”

Dat SuperTrash failliet is, staat vast. Bij RTL Boulevard maakte de curator woensdagavond bekend dat er gekeken wordt of een doorstart mogelijk is. Voorlopig blijven de winkels open en blijven de 150 medewerkers aan het werk. Voor de rest zijn echter nog een hoop vragen onbeantwoord. Oprichter Gulsen, die ook uitgroeide tot tv-persoonlijkheid door optredens in RTL Boulevard en recent als deelnemer in Wie is de Mol?, vertelde altijd precies wat ze kwijt wilde. Al het andere bleef mistig.

Slaat niet aan

De jaaromzet? Onbekend. Net als de omvang van het verlies. Uit het laatste jaarverslag, over 2016, valt enkel op te maken dat het moederbedrijf van SuperTrash een negatief eigen vermogen had van een kleine 2 miljoen euro. Wie de aandeelhouders zijn waar Gulsen naar verwijst, is geheim. Ook valt niet eenvoudig te achterhalen hoeveel SuperTrash-winkels er zijn. De website is woensdag uit de lucht. In 2016 waren er nog zestien Supertrash-vestigingen en 1.600 verkooppunten in ruim twintig landen. Dat staat althans in een interview met Gulsen in het Brabantse dagblad BN/De Stem – Gulsen groeide op in Waalwijk.

Directeur Charles Paape van SuperTrash, die het leiderschap een maand geleden van Gulsen overnam, wil aan de telefoon nauwelijks vragen beantwoorden. Hij verwijst naar een persbericht, dat online echter onvindbaar is.

Gulsen was niet bereikbaar voor commentaar. Enkele oud-werknemers en zakenrelaties wilden wel een beeld schetsen van hoe het is misgegaan.

De oorsprong van de huidige problemen zou liggen in 2015. In dat jaar besluit SuperTrash een klein dozijn winkels zelf te gaan exploiteren die eerder nog door een franchisenemer werden uitgebaat, vertellen oud-collega’s op voorwaarde van anonimiteit. Het is een keuze van Gulsen waaruit vertrouwen in de toekomst spreekt. Want hoe meer winkels in eigen beheer, hoe hoger de winstmarges als het goed gaat. Daar staat tegenover dat de problemen groter zijn als de verkopen tegenvallen. Dan blijf je zelf met de voorraden zitten, in plaats van de franchisenemers.

De overname van een aantal winkels gaat vooraf aan de introductie van een nieuwe kledinglijn: ST. studio. Terwijl de jurkjes, shirts en broeken van SuperTrash zijn gericht op jongeren, moet het nieuwe merk vrouwen van 35 jaar en ouder aanspreken. „Maar ST. studio is ondanks flinke investeringen nooit echt aangeslagen”, zegt franchisenemer Barbara Castelein, die SuperTrash-winkels in Lelystad en Den Haag exploiteert.

Begin 2017 wordt voor het eerst duidelijk dat het slecht gaat met het bedrijf van Gulsen, wanneer zakenblad Quote schrijft dat SuperTrash krap bij kas zit vanwege tegenvallende resultaten. Een groepje investeerders springt bij en maakt een eind aan de acute tekorten. Naar verluidt is mode-ondernemer Jerry Abma een van hen. De namen van de andere investeerders blijven in nevelen gehuld, net als hoeveel procent van de aandelen Gulsen na de transactie nog bezit.

Wel toont ze zich, zoals altijd, optimistisch. Want met teleurstellende verkoopcijfers van ST. studio hebben de problemen niets te maken, zegt Gulsen in maart 2017 tegen Quote. De moeilijkheden zouden het gevolg zijn van een overstap naar een buitenlandse bank. Een „puur bancair probleem” volgens Gulsen. Een klein jaar later stapt ze op als bestuursvoorzitter om meer tijd te besteden aan „leuke tv-projecten”, meldt RTL Boulevard. Een maand later is SuperTrash failliet.

‘Rete-slim’

Mensen die haar kennen roemen Gulsen om haar gedrevenheid en durf. „Ze werkt knetterhard”, zegt Jolanda van Eijk, die tien jaar creatief directeur is geweest van SuperTrash. „Echt ongelooflijk.” Een andere oud-collega noemt haar „rete-slim” en „een sterke persoonlijkheid”. Op creatief vlak was Gulsen volgens gesprekspartners sterker zakelijk.

Haar creativiteit gebruikte ze behalve voor ontwerpen voor de marketing van SuperTrash. Het merk trok veel aandacht met de oranje jurk die Bavaria verkocht tijdens het WK voetbal in 2010. Voor de slogan van SuperTrash gebruikte ze haar fantasie: ‘Born in LA, raised in Amsterdam’. Of het merk daadwerkelijk zijn oorsprong had in Los Angeles, zoals Gulsen jarenlang beweerde, is echter nog altijd onduidelijk.

Ook zichzelf wist ze goed te verkopen, ze deinsde er niet voor terug haar successen te claimen. In 2014 vergeleek ze zichzelf in de Volkskrant met mode-ontwerper Marc Jacobs en Apple-oprichter Steve Jobs. In BN/De Stem zei ze in 2016 gebeld te zijn voor het ontwerp van vijf Oscar-jurken.

„In haar beginjaren was ze een blufkoningin”, zegt journalist Karin Kuijpers. Zij schreef onlangs een boek met Gulsen, SuperOlcay. Hoe je met lef van niets naar de top komt. Volgens Kuijpers is de ondernemer de afgelopen jaren veranderd. „Ze is realistischer geworden”, zegt ze.

Gulsen is aangedaan door het faillissement, vertelde ze dinsdagavond in RTL Boulevard. „Het is mijn kind, mijn levenswerk.” Ze zei te hopen op een doorstart, „voor iedereen”. Voor haarzelf geldt: „Gelukkig ben ik nog jong genoeg voor een nieuw leven.”