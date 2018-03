Facebook is kwaad en voelt zich misleid

Facebook is kwaad dat het misleid is door Cambridge Analytica, het bedrijf dat gegevens van vijftig miljoen Facebookgebruikers misbruikte, meldt persbureau Reuters. Facebook wil de eigen regels strenger handhaven om de gegevens van hun gebruikers beter te beschermen en zegt er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt.

Zondag werd bekend dat het Britse bedrijf Cambridge Analytica gegevens van Facebookgebruikers illegaal verzamelde en gebruikte om een systeem te bouwen waarmee het politieke boodschappen op maat kon maken. Onder meer tijdens de campagne van de Amerikaanse president Trump werd gebruikgemaakt van de data. Het misbruik kwam aan het licht door een klokkenluider.

Cambridge Analytica gebruikte een app in Facebook om de data te verzamelen. Daar gaven de gebruikers toestemming voor. Aleksandr Kogan, de maker van deze app, zegt tegen BBC dat hij niet wist dat de data zijn gebruikt voor de campagne van Trump. Bovendien vindt Kogan dat hij door Facebook en Cambridge als zondebok wordt gebruikt.

Onderzoek

Mark Zuckerberg, de bestuursvoorzitter van Facebook, moet bij het Europees Parlement tekst en uitleg geven. Ook hebben de Amerikaanse overheid en de Federal Trade Commission een onderzoek geopend. In het Verenigd Koninkrijk onderzoekt informatiecommissaris Elizabeth Denham onder welke omstandigheden de gegevens van Facebookgebruikers zijn verzameld. Ook probeert Denham de data met een huiszoekingsbevel te achterhalen bij Cambridge Analytics.

De directeur van Cambridge Analytica Alexander Nix is dinsdag per direct geschorst, in afwachting van een onafhankelijk onderzoek. Volgens het bestuur van het bedrijf zijn de uitspraken van de directeur “niet verenigbaar met de waarden en werkzaamheden van het bedrijf”. Cambridge Analytica ontkent dat het bedrijf iets verkeerds heeft gedaan.

Op de beurs gaat het niet goed met Facebook. De waarde van de aandelen van het bedrijf daalden in de afgelopen dagen met 60 miljard dollar. Investeerders zijn bang dat het Cambridge Analytica-schandaal de reputatie van het bedrijf schaadt en adverteerders afschrikt wanneer er strengere regels komen voor adverteren op Facebook.