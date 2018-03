Exitpoll referendum: voor- en tegenstemmers nek aan nek

Hoe de uitslag van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uitvalt, is nog zeer onzeker. In de exitpoll van de NOS gaan voor- en tegenstanders nek-aan-nek: 49 procent van de stemmers zou voor de wet hebben gestemd, 48 procent tegen. De foutmarge is echter vijf procentpunt, waardoor de definitieve uitslag nog behoorlijk anders kan worden.

De opkomst bij het referendum komt volgens de NOS uit rond de 48 procent. Daarmee is de opkomstdrempel van 30 procent ruimschoots gehaald en is de uitslag van het referendum geldig.

Dat voor- en tegenstemmers zo dicht bij elkaar liggen, is heel verrassend. In meerdere peilingen afgelopen week stond het ‘voor’-kamp nog op een ruime voorsprong. Dat de campagne van het nee-kamp zichtbaarder was, kan daarmee samenhangen.

Deze tussenstand is een tegenvaller voor het kabinet, dat graag een overtuigend ‘ja’ had willen zien. Als de uitslag uiteindelijk ‘nee’ wordt, zal het kabinet de invoering van de wet moeten „heroverwegen”. Dat betekent dat het kabinet opnieuw moet bekijken of de wet wel op deze manier kan worden ingevoerd. Coalitiepartij CDA heeft aangegeven bereid te zijn de uitslag naast zich neer te leggen.

Diensten mogen kabel aftappen

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheisdiensten geeft de geheime diensten extra bevoegdheden. Zo mogen zij straks op grotere schaal internetverkeer van de kabel aftappen (het zogeheten ‘sleepnet’), bijvoorbeeld in een onderzoek naar de dreiging van een jihadist. Nu mogen de diensten alleen heel gericht één persoon of organisatie op de kabel tappen.

Tegenstanders van de nieuwe wet zijn bang dat de extra bevoegdheden de privacy van burgers te zeer aantasten en spraken in de campagne steeds over de ‘sleepwet’. De voorstanders benadrukken dat tegenover uitbreiding van de bevoegdheden een verscherping van het toezicht staat: naast toezicht achteraf komt er ook een speciale toetsingscommissie die de inzet van een speciale bevoegdheid vooraf moet goedkeuren. De nieuwe wet bevat verder meer expliciete regels over hoe de geheime diensten computers mogen hacken.

Voorlopig laatste referendum

Het referendum over de inlichtingenwet is vrijwel zeker het laatste raadgevend referendum dat voorlopig in Nederland is gehouden. De Tweede Kamer heeft vorige maand ingestemd met het kabinetsplan om het raadgevend referendum af te schaffen, de Eerste Kamer praat hier binnenkort over.