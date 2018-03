EU onder voorwaarden akkoord met overname Monsanto

De Europese Commissie is in principe akkoord met de overname van zaadveredelaar en bestrijdingsmiddelenfabrikant Monsanto door chemiebedrijf Bayer. De concerns moeten dan wel voor ruim 6 miljard euro aan bedrijfsonderdelen verkopen, om te voorkomen dat ze een monopolie krijgen op de markt voor zaden en bestrijdingsmiddelen. Dat liet Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) woensdag weten.

Vorig jaar augustus riep de Commissie de overname, waarmee 53 miljard euro is gemoeid, nog een halt toe. Het Duitse Bayer en het Amerikaanse Monsanto zouden samen de grootste fabrikant van pesticiden en zaden worden. Zo groot, dat volgens Brussel eerlijke prijsvorming, vrije keuze voor klanten en innovatie in het geding zouden komen.

Verkoop aan BASF

Om dat bezwaar weg te nemen, stellen de bedrijven nu voor om bepaalde afdelingen te verkopen aan het concurrerende BASF. Dat bedrijf zou op die manier onder meer geholpen worden bij de ontwikkeling van een alternatief voor glyfosaat, het belangrijkste bestrijdingsmiddel van Monsanto.

Vestager is grotendeels gerustgesteld door de plannen van Bayer en Monsanto. “Hun voornemens komen volledig tegemoet aan onze zorgen over monopolievorming”, aldus de EU-commissaris. Volgens Vestager zullen er ook na de overname “eerlijke concurrentie en innovatie” zijn in de markten voor bestrijdingsmiddelen en zaden.

Bayer en Monsanto hebben desondanks nog niet helemaal vrij baan: de Europese Commissie onderzoekt de deal met BASF nog. Pas als Brussel zeker weet dat die verkoop niet per ongeluk óók nadelige gevolgen heeft voor de vrije marktwerking, mag Bayer Monsanto definitief overnemen.

Wanneer Bayer en Monsanto samen verder gaan, ontstaat een bedrijf met bijna 140.000 werknemers dat naar schatting een jaaromzet zal draaien van 60 miljard euro. In september 2016 maakten ze hun fusieplannen bekend.

De deal is niet de eerste grote overname in de bestrijdingsmiddelensector. Syngenta en Chemchina gingen samen verder, net als Dow Chemical en Dupont. Ook in die gevallen stelde de Commissie voorwaarden.