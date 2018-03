Duitse zwemleraar verdacht van misbruik 40 meisjes

Een zwemleraar uit de zuidwestelijke Duitse deelstaat Baden-Württemberg wordt verdacht van seksueel misbruik van veertig meisjes in de leeftijd van vier tot acht jaar. In totaal zou de man 136 keer de fout in zijn gegaan. Dat heeft de lokale aanklager woensdag bekendgemaakt, schrijft Der Spiegel.

Afgelopen september werd de man al gearresteerd op verdenking van misbruik in zes situaties, nadat ouders aan de bel hadden getrokken. Toen liet de Duitse justitie al weten dat er waarschijnlijk meer gevallen van misbruik bij zouden komen. De zwemleraar zou tot zijn daden zijn gekomen in onder meer de plaatsen Baden-Baden, Lörrach en Achern, tussen oktober 2015 en september 2017.

In vijf gevallen gaat het om verdenking van ernstig seksueel misbruik. De man zou ten minste twee van de slachtoffers ernstig hebben geïntimideerd. “Hij dreigde hen te vermoorden”, aldus de Duitse justitie. De zweminstructeur heeft tot nu toe ontkend.

Filmopnames

Hij werkte als zelfstandig zwemleraar op verschillende zwemscholen. Het misbruik zou onder water zijn gepleegd, maar ook buiten het zwembad, zoals in kleedkamers. De man zou ook filmopnames van het seksueel misbruik hebben gemaakt. Daarom wordt hij in veertien gevallen eveneens beschuldigd van het produceren van kinderporno.

De politie heeft de ouders van de betreffende kinderen geïnformeerd. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond; de Duitse justitie verwacht in de eerste helft van april bij de rechtbank een aanklacht in te dienen.

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in Baden-Baden en omgeving: