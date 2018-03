Brandweer Amsterdam betaalde personeel jarenlang te veel

De brandweer Amsterdam-Amstelland heeft in een periode van tien jaar bijna vier miljoen euro aan extra’s ten onrechte uitbetaald aan brandweerlieden. Dat concludeert een advocatenkantoor op basis van onderzoek. Vooral een regeling van vroegpensioen werd te royaal geïnterpreteerd.

Deze regeling zorgde dat overheidspersoneel - zoals brandweerlieden - met een fysiek zware baan eerder kon stoppen met werken. De regeling is inmiddels vervangen door ander beleid. Ook compenseerde de korpsleiding ten onrechte leden van de Ondernemingsraad voor hun OR-werk in eigen tijd.

Het geld is niet meer terug te vorderen. De extra’s zijn tussen 2006 en 2017 uitbetaald, blijkt uit het rapport. Een klokkenluider bracht de zaak herhaaldelijk onder de aandacht van de korpsleiding. De huidige brandweercommandant Leen Schaap stelde uiteindelijk een onderzoek in.

‘Geen excuus’

Burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen, vice-voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, zegt dat er “geen excuus” is. “Het duurde veel te lang.” De misstanden werden volgens Eenhoorn veroorzaakt door een combinatie van een gesloten cultuur bij de brandweer en de complexiteit van de vroegpensioenregeling. Eenhoorn: “In het verleden is er gezwabberd en niet helder gereageerd op signalen uit de organisatie. Zo zijn er zaken in stand gebleven die niet goed zijn. Met het huidige bestuur zitten we op een lijn. Die is helder en duidelijk.”

Eenhoorn vermoedt dat het probleem met de vroegpensioenregeling ook in andere veilgheidsregio’s speelt. Hij heeft het rapport doorgestuurd, maar, zo zegt Eenhoorn: “In andere regio’s zal het ondanks de complexiteit van de regels niet zo uit de hand gelopen zijn.”

‘Familieorganisatie’

De heersende cultuur binnen de Amsterdamse brandweer wordt in het rapport als volgt beschreven:

“…Een familieorganisatie, waar medewerkers voor elkaar zorgen en het voor elkaar opnemen, een gesloten organisatie mede in samenhang met aanstellingen voor het leven en beperkte zij-instroom en weinig diversiteit in de samenstelling van de organisatie.”

De Amsterdamse brandweerlieden zijn volgens het rapport mondige werknemers, “die stevig communiceren over arbeidsvoorwaarden hetgeen kan leiden tot soepelheid bij de toepassing daarvan, ook om conflicten te vermijden.”

Het onderzoek adviseert de brandweer Amsterdam-Amstelland het personeelsbestand te diversifiëren zodat er minder nadruk komt te liggen “op de (relevantie van) de arbeidsvoorwaarden”, zonder afbreuk te doen aan het “groepsgevoel”.