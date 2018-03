Boko Haram laat 76 meisjes uit Dapchi vrij

De islamitische terreurgroep Boko Haram heeft 76 van de 110 ontvoerde meisjes uit de Nigeriaanse plaats Dapchi vrijgelaten, meldt Reuters. Volgens een van de bevrijde leerlingen zijn vijf meisjes overleden. Waar de anderen zijn, is onduidelijk. Volgens de Nigeriaanse regering is er geen losgeld betaald.

Boko Haram ontvoerde de meisjes op 18 februari van school. De militanten kwamen Dapchi schietend binnen en vielen de school aan. De meeste leerlingen en docenten konden vluchten.

Toen de meisjes werden teruggebracht, waarschuwden de militanten de families ze nooit meer naar school te sturen, meldt persbureau AP. Ook zeiden de militanten de leerlingen te ontvoeren uit medelijden. Vrij vertaald betekent Boko Haram ‘westerse onderwijs is verboden’.

Het was de grootste ontvoering in Nigeria sinds de ontvoering van de schoolmeisjes uit Chibok in 2014. Toen werden 276 leerlingen van een school ontvoerd. In mei 2017 werden er 82 vrijgelaten. Een half jaar eerder werden 21 meisjes vrijgelaten na bemiddeling van het Rode Kruis en Zwitserland tussen de jihadistische beweging en de Nigeriaanse overheid.