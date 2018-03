Hawking wordt bijgezet in Westminster Abbey

De as van de vorige week overleden natuurkundige Stephen Hawking wordt later dit jaar bijgezet in Westminster Abbey in Londen. Dat heeft de kerk in de Britse hoofdstad woensdag bekendgemaakt. Hawking vindt in Westminster Abbey zijn laatste rustplaats tussen grote wetenschappers als Isaac Newton.

Volgens de beheerder van Westminster Abbey is het “zeer passend” dat Hawking wordt bijgezet tussen andere belangrijke namen uit de wetenschap. Naast Newton liggen in de kerk onder meer evolutiebioloog Charles Darwin en natuur- en scheikundige Ernest Rutherford. Ook zeventien Britse vorsten zijn begraven in de vlak naast het Britse parlement gelegen Westminster Abbey.

De bijzetting van Hawkings as zal plaatsvinden tijdens een afscheidsplechtigheid in de kerk. Wanneer die dienst precies gehouden wordt, is nog niet bekend. De familie van de beroemde kosmoloog houdt volgende week zaterdag in Cambrigde wel al een uitvaartdienst in besloten kring, meldt de BBC.

Volledig verlamd

Hawking stierf een week geleden op 76-jarige leeftijd. Hij leed sinds zijn 21ste aan de spierziekte ALS. Daardoor raakte hij volledig verlamd en kon hij alleen nog communiceren via een spraakcomputer op zijn elektrische roelstoel.

Bekendheid verwierf Hawking door zijn werk over het heelal, de tijd en zwarte gaten. In 1988 publiceerde hij het boek A Brief History of Time, waarvan sindsdien miljoenen exemplaren over de toonbank zijn gegaan. Tot vlak voor zijn dood bleef Hawking actief. Begin maart rondde hij nog een wetenschappelijk artikel af waarin hij betoogt dat de oerknal niet op één punt plaatsvond, maar overal tegelijk.