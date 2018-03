Afrikaanse landen tekenen groot handelsakkoord

Een ruime meerderheid van de Afrikaanse landen heeft woensdag een vrijhandelsakkoord ondertekend dat de handel binnen het continent kan verdubbelen. Tijdens een top in de Rwandese hoofdstad Kigali sloten 44 de 55 lidstaten van de Afrikaanse Unie zich aan bij het verdrag, meldt persbureau Reuters. Door het akkoord ontstaat een handelszone met 1,2 miljard inwoners en een gezamenlijk bbp van bijna 2.000 miljard euro.

De zogenoemde African Continental Free Trade Area (AfCFTA) moet dat ertoe leiden dat de economieën van de Afrikaanse landen stabiliseren. Veel staten zijn op dit moment nog erg afhankelijk van de export van grondstoffen naar andere delen van de wereld. De prijzen van dergelijke materialen zijn vaak onvoorspelbaar en veranderlijk. Toegenomen handel met andere Afrikaanse landen zou voor meer economische rust zorgen, want die draait minder om grondstoffen.

#AfCFTA "Second, the agreement needs to be ratified by Member States. The speed at which this occurs depends on us. Let’s do our part to communicate the rationale and the urgency of the Continental Free Trade Area" @PaulKagame @UrugwiroVillage @ https://t.co/3zV9ghpSSB pic.twitter.com/aHFWmBGYNc

— African Union (@_AfricanUnion) 20 maart 2018