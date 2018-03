Aandoenlijke metamorfose-show Queer Eye is een verademing in het genre

Serie Queer Eye Nu te zien op Netflix. Acht afleveringen van ongeveer 45 minuten. ●●●●●

‘Hij heeft dezelfde instelling als Mariah Carey: als het niet past, dan rekt het wel.” Moeiteloos verlaat de ene na de andere scherpe vergelijking de mond van Jonathan Van Ness – grooming expert en één van de vijf leden van het make-over team in Netflix’ realityshow Queer Eye. De man die hij hier met de ‘All I Want For Christmas’-zangeres vergelijkt, is een politie-agent type Redneck uit het zuiden van de Verenigde Staten. Zo een met in zijn garage een rode ‘Make America Great Again’- pet en ernaast een drinkhelm.

De metamorfoses – altijd ter voorbereiding van een belangrijk evenement – zijn niet al te wild. Terwijl uiterlijk, interieur, cultureel kapitaal én culinaire vaardigheden aandacht krijgen van de heren experts, ook wel The Fab Five. Erg streng zijn ze niet. Het gaat erom dat hun nieuwbakken vrienden ‘een betere versie van zichzelf’ worden. „Hij gebrúíkt de baardolie!” leidt al tot joelende vreugde.

Gevat zijn de opmerkingen van de mannelijke leden van het make-overteam Fab Five absoluut, maar van een gemene toon kun je de heren geen moment betichten.

Hoe anders is deze realityshow dan zijn Nederlandse equivalenten als Gordons Hotter Than My Daughter. De prioriteiten van de experts die als soort wervelwind in beeld komen, liggen elders. Ze smeden een bondje met hun lijdend voorwerp. En ja, die verbinding is overgoten met een ietwat zijig Amerikaans sausje: aan het eind van elke aflevering houdt iedereen van iedereen. Maar Queer Eye heeft iets oprecht aandoenlijks.

Hoogtepunt daarvan is wanneer het Afro-Amerikaanse Fab Five lid, Karamo Brown, met diezelfde politie-agent in de auto zit. Hun gesprek gaat over de spanning tussen politie en zwarte gemeenschap. „Ons land wordt erger en erger.” De conclusie – naar elkaar luisteren – is niet wereldschokkend, de dialoog in Trumps verdeelde staten hoognodig.

Onverwachte kandidaatkeuze is een ander punt dat Queer Eye tot een verademing in z’n genre maakt. Zo komt in een latere aflevering een streng christelijke vader aan de beurt. De vijf leden van het make-overteam en de deelnemende mannen laten met hun onderlinge verschillen een mooi staaltje uit-je-bubbel-breken zien. Waar homo-acceptatie soms expliciet, maar op de achtergrond voortdurend, een belangrijk deel van is.