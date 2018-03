Xi Jinping waarschuwt Taiwan in nationalistische slottoespraak

De Chinese president Xi Jinping heeft tijdens de jaarlijkse slottoespraak van het Volkscongres een sterke waarschuwing aan Taiwan gegeven, om uit te kijken met pogingen tot separatisme. Dat meldt persbureau Reuters.

Xi zei in de toespraak dat China de wil, het zelfvertrouwen en de middelen heeft om op te treden bij separatistische ambities van Taiwan. Hij noemde het een collectief geloof van het Chinese volk dat er nooit een scheiding in het land zou ontstaan.

De spanningen tussen China en Taiwan zijn toegenomen sinds president Tsai Ing-wen is verkozen in Taiwan in 2016. China vermoedt dat Tsai verdere onafhankelijkheid wil nastreven, hoewel Tsai zelf heeft aangegeven dat zij de status quo wil behouden.

Verenigde Staten

Afgelopen week ondertekende Donald Trump een wet die het zal toestaan dat delegaties van de VS naar Taiwan kunnen afreizen en vice versa, wat niet goed is gevallen bij de Chinese regering. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verzocht de VS om bij het Chinese beleid van ‘één staat’ te blijven.

De Verenigde Staten heeft geen formele banden met Taiwan, maar heeft wel een wet die het verplicht het land te helpen met zelfverdediging indien noodzakelijk. Daarnaast is de VS de enige leverancier van wapens aan Taiwan.

Open China

De Chinese Premier Li Keqiang gaf tijdens een persconferentie dinsdag aan dat China voortaan naar een meer open markt zal streven. Maatregelen om daartoe te komen zouden het verlagen van importtarieven en het bieden van gelijke kansen aan internationale bedrijven zijn.

“Als er iets is dat anders zal zijn dan in het verleden, dan is dat wel dat China nog veel opener zal worden.”

Naar aanleiding van de verhoging van de importtarieven in de Verenigde Staten zei de premier dat het belangrijk is om niet in een handelsoorlog terecht te komen, omdat daarmee niemand iets zou winnen.