VVV-aanvaller Lennart Thy, voetbalheld zonder te spelen

Om zijn vele doelpunten staat Lennart Thy nog niet bekend, maar sinds vorige week heeft de Duitse aanvaller van eredivisieclub VVV-Venlo onder voetballiefhebbers een heldenstatus. Als belangrijkste stamceldonor van Nederland. Of eigenlijk van Duitsland.

Terwijl zijn club de topwedstrijd tegen koploper PSV speelde, lag Thy in een ziekenhuis. De aanvaller liet de wedstrijd lopen omdat hij met een stamceltransplantatie het leven van een leukemiepatiënt hoopte te redden.

Het overslaan van een wedstrijd om een dergelijke reden is speciaal in een wereld waar de (financiële) belangen enorm zijn geworden. In het voetbal lijkt niets belangrijker dan de sport, hoewel clubs en spelers tegenwoordig veel betrokken zijn bij maatschappelijke projecten.

Club staat achter Thy

De club van Thy stond achter zijn besluit. VVV-trainer Maurice Steijn zei „ongelooflijk trots” te zijn. De supporters van betaaldvoetbalclubs beloonden Thy afgelopen weekend eensgezind met een applaus in de elfde minuut, een verwijzing naar zijn rugnummer. Hij werd man-of-the-match bij PSV-VVV, zonder dat hij speelde.

Deze dinsdag in Venlo is de Thy-hype nog in volle gang. Tien cameraploegen uit binnen- en buitenland zijn afgekomen op de door zijn werkgever VVV belegde persconferentie. Thy zelf blijft er opvallend nuchter onder. „Als je moet kiezen tussen een voetbalwedstrijd of een mensenleven, dan lijkt mij de keuze snel gemaakt.” De persoon die door Thy geholpen wordt, heeft hij nog niet ontmoet. „Maar dat wil ik wel.”

Veel Duitse stamceldonoren

Dat juist een Duitser als stamceldonor werd opgeroepen, is geen toeval. Van de 32 miljoen geregistreerde stamceldonoren wereldwijd, hebben er 6 miljoen een Duits paspoort. „In Duitsland wordt hier meer geld voor vrijgemaakt”, zegt Marco de Groot, die als hematoloog verbonden is aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Zeven jaar geleden besloot de toen negentienjarige Thy zich op te geven als stamceldonor. Hij speelde bij de beloften van Werder Bremen en die Duitse topclub besloot om zoveel mogelijk leden te strikken voor het donorschap. „Maar in de afgelopen jaren heb ik er niet vaak meer aan gedacht”, zegt Thy. Tot hij eind vorig jaar een telefoontje kreeg. „Er was een match. Ik was samen met mijn vriendin in Amsterdam. We dachten gelijk ‘wow’. Toen heb ik mij snel laten informeren en besloten om mee te doen.”

De kans dat een donor matcht met een patiënt is statistisch heel klein. „Om en nabij de 1 op 50.000”, zegt De Groot. Dit komt omdat er per individu grote verschillen zijn in de weefselkenmerken.

Aandacht onverwacht

De 26-jarige Thy had niet verwacht dat er zoveel aandacht voor zijn beslissing zou zijn. Hij noemt het applaus in de stadions bijzonder, „maar ik vind het vooral mooi dat meer mensen zich aangemeld hebben als donor.” Matchis, de Nederlandse organisatie waar nieuwe stamceldonoren zich kunnen opgeven, heeft een donorenteller op de website. Die loopt richting de 200.000. De organisatie ziet nu een piek in nieuwe aanmeldingen. „Twintigduizend in de afgelopen weken”, zegt Bert Elbertse van Matchis.

Maar aanmeldingen zijn nog niet allemaal nieuwe donoren. „Pas als wij de wattenstaafjes met DNA terughebben gekregen, tellen wij iemand als stamceldonor.”

Maar het aantal Nederlandse stamceldonoren is nog lang niet toereikend. Van de twintig stamceltransplantaties die dit jaar zijn gedaan, is geen van de donoren Nederlands. „De meesten zijn van Duitse komaf, ook omdat wij genetisch gezien veel op hen lijken”, zegt De Groot. „Maar willen we in Nederland nog meer levens kunnen redden, dan zullen meer mensen zich moeten opgeven als donor.”

Topsporter

Dat Thy een topsporter is, heeft volgens hematoloog De Groot weinig extra voordelen. „Feit is wel dat er bij een keuring een kleinere kans is op problemen. Je gaat ervan uit dat een topsporter fit is.”

Als een donor wordt gebeld nadat in de databank een match is gevonden, moet de persoon eerst nog worden gekeurd. „Het kan soms zijn dat een donor vier jaar geleden zijn DNA heeft afgestaan, maar sindsdien niet meer aan de criteria voor een donor voldoet.” Tot die criteria behoren onder meer gewicht en leeftijd. In Nederland kunnen alleen personen tussen de 18 en 50 jaar zich aanmelden als stamceldonor.

VVV-trainer Maurice Steijn heeft met zijn staf afgesproken om zich aan te melden als donor. „Dat kon niet uitblijven na dit verhaal van Lennart.”