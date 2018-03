Vijf verkeersdoden Helmond waren arbeidsmigranten

De vijf mensen die maandag bij een ernstig verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwamen, zijn arbeidsmigranten. Dat zegt de politie. De politie wil niet zeggen uit welk land de slachtoffers kwamen.

Het gaat om vier mannen in de leeftijd van 27 tot 37 jaar en een vrouw van 24 jaar. Alle vijf verbleven zij voor hun werk in de Duitse plaats Goch, op de grens bij Nijmegen. Het vijftal kwam om het leven doordat de bestelbus waarin zij zaten uitweek naar de linkerbaan van de weg en daar frontaal botste met een vrachtwagen. Hoe de bestelbus op de linker weghelft terechtkwam, wordt nog onderzocht. Drie andere inzittenden van het busje en de vrachtwagenchauffeur werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar ze nog steeds worden behandeld.

Onderzoek wegveiligheid

De bestelbus is eigendom van uitzendbureau Horizon Groep in Velp waar de passagiers van de bus voor werkten. De medewerkers waren onderweg naar huis toen zij op een provinciale weg tussen Helmond en Deurne verongelukten. De provincie Noord-Brabant zegt de veiligheid van de weg al langer te onderzoeken, aldus ANP. Dit voorjaar overlegt zij met gemeenten over maatregelen om de veiligheid en de doorstroom van de N270 te verbeteren.