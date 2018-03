Tot 10 jaar cel in drugszaak Party King

Vier leden van de drugsbende rond partyverhuurbedrijf Party King zijn dinsdag veroordeeld tot celstraffen tot tien jaar. De verdachten hielden zich in het Brabantse Best ongeveer twee jaar bezig met de productie en handel in synthetische drugs.

De vier mannen kregen respectievelijk 10, 9, 8 en 3,5 jaar cel opgelegd. De straffen vallen daarmee lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie dat tot 12 jaar tegen het viertal geëist. De hoogste straf werd dinsdag opgelegd aan de 52-jarige verdachte Alfons G., die de leider van de bende was. Hij hield zich bezig met de productie, handel en export van synthetische drugs. De 57-jarige eigenaar van de loods, Rens H., kreeg 8 jaar cel.

‘Marktplaats voor criminelen’

Bij een grootschalige politieactie, genaamd onderzoek ‘Trefpunt’, viel de politie in 2016 ruim honderd panden binnen. Zo’n zestig verdachten werden aangehouden. Het industriepand waarin Party King was gevestigd functioneerde jarenlang als ontmoetingsplek voor diverse drugscriminelen. De officier van justitie sprak destijds van een “marktplaats voor criminelen”.

Onverschilligheid

De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs is dat de organisatie als geheel zich bezig hield met drugssmokkel over de grens, witwassen en wapenbezit. Wel werd de eigenaar van de loods individueel veroordeeld voor wapenbezit en het witwassen van ongeveer twee ton. Dat bedrag sluisde hij over een periode van acht jaar weg via facturen. Zijn vrouw, die betrokken was bij de illegale praktijken in de loods, kreeg zes maanden celstraf opgelegd.

De rechter rekent het de verdachten zwaar aan dat ze onverschillig omgingen met de drugs die ze verhandelden. Zo bleek uit een telefoongesprek tussen twee van de mannen dat een van hen een klant metamfetamine (‘crystal meth’) in plaats van mefedron (‘miauw miauw’) had verkocht. Volgens de rechter waren de verdachten “dag in dag uit schaamteloos bezig” met het verdienen van geld. Daarbij brachten ze zowel de volksgezondheid als het milieu in gevaar. Het dumpen van vrijkomende chemische afvalstoffen brengt veel schade toe aan natuurgebieden.

Correctie (20 maart 2018): In een eerdere versie van dit stuk stond dat de politie in april vorig jaar een inval deed. Dat klopt niet, dit was in 2016. Hierboven is dat aangepast.