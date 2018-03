‘Radioactief materiaal’ Turkije blijkt niet radioactief

De lading ‘radioactief materiaal’ die de Turkse politie maandag in hoofdstad Ankara heeft onderschept, blijkt bij nader inzien toch niet radioactief. Die conclusie heeft het Turkse atoomagentschap TAEK getrokken, melden media in het land dinsdag.

Aanvankelijk dacht de politie dat het ging om californium, een in de Verenigde Staten uitgevonden element dat onder meer wordt gebruikt bij radiologisch onderzoek. Uit onderzoek van TAEK kwam vervolgens naar voren dat de stof geen californium is, maar een onschuldige, piepschuimachtige substantie die geen gevaarlijke straling uitzendt.

Agenten vonden de stof in een auto, tijdens een anti-smokkeloperatie. Er lag anderhalve kilo van het spul in het voertuig. Een meting met een mobiele stralingsdetector leek uit te wijzen dat de stof veel straling uitzond. Vier personen werden aangehouden.

De politie vermoedde maandag dat de verdachten het materiaal buiten Turkije wilden verkopen voor 60 miljoen euro. Dat zou een koopje zijn geweest: de straatwaarde van californium is 3,2 miljoen euro per gram. De daadwerkelijke stof - onder scheikundigen bekend als PSS - is met nog geen zeven euro voor een gram heel wat voordeliger.