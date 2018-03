Privacywaakhonden onderzoeken rol Facebook in datalek

De Amerikaanse overheid gaat onderzoeken of Facebook nalatig is omgesprongen met de privacy van haar gebruikers, meldt Bloomberg. Het onderzoek van de Federal Trade Commission volgt na onthullingen van The Guardian over het Britse bedrijf Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica gebruikte data van ruim 50 miljoen Facebookgebruikers om profielen te maken van stemmers. Daarmee probeerde het bedrijf de Amerikaanse verkiezingen van 2016 te beïnvloeden in het voordeel van Trump. Facebookgebruikers gaven zelf toestemming voor het verzamelen van de data door een app op het platform toegang te geven. Gebruikers van de app gaven daarmee ook toestemming om de data van hun vrienden te verzamelen.

Als deze data nog steeds bestaat is dit een ernstige schending van de gebruiksvoorwaarden, zegt Facebook in een verklaring:

“Als deze data nog steeds bestaat is dit een ernstige schending van het beleid van Facebook en een onacceptabele schending van het vertrouwen en de beloftes die deze groepen gedaan hebben.”

Facebook benadrukt dat dergelijke applicaties tegenwoordig geen data van vrienden van gebruikers meer mag verzamelen.

De Amerikaanse Federal Trade Commission gaat onderzoeken of Facebook haar eigen beleid heeft geschonden. In 2011 beloofde Facebook eerst toestemming van gebruikers te verkrijgen voor hun data gedeeld werd met derden.

Huiszoekingsbevel

In het Verenigd Koninkrijk onderneemt informatiecommissaris Elizabeth Denham stappen tegen Cambridge Analytica.

Zaterdag zei Denham de omstandigheden te onderzoeken waaronder data van Facebook illegaal verzameld en gebruikt is. Denham probeert sinds maandagavond een huiszoekingsbevel te verkrijgen om toegang te krijgen tot de data die in handen is van Cambridge Analytica. Facebook startte ter plaatse een onafhankelijk onderzoek, maar staakt dat nu op verzoek van Denham. De twee onderzoeken zouden elkaar in de weg zetten, zegt Denham.

Beurswaarde

De beurswaarde van Facebook daalde maandag met zeven procent: zo’n 40 miljard dollar aan beurswaarde verdampte. Sinds het schandaal met Cambridge Analytica uitlekte, daalde de koers met zo’n 10 procent. Facebookdirecteur Mark Zuckerberg heeft vooralsnog niet gereageerd.