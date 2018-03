Overlastgevers mogen geweerd worden uit Zaandamse wijken

De gemeente Zaanstad mag mensen die vermoedelijk overlast gaan veroorzaken, verbieden te gaan wonen in de Zaandamse wijken Poelenburg en Peldersveld. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) maandag besloten.

De wijken in kwestie kwamen in de herfst van 2016 in het nieuws toen een groep jongeren voor onrust zorgde. De groep - onder wie ‘treitervlogger’ Ismail Ilgun - viel buurtbewoners en politieagenten lastig. In een maand tijd pakte de politie 21 jongeren op, voor zaken als openlijke geweldpleging, vernieling en opruiing.

Sindsdien heeft Zaanstad maatregelen genomen om de overlast terug te dringen. De politie controleert meer en zet twee extra wijkagenten in, flats zijn gerenoveerd en de gemeente organiseert allerlei jeugdactiviteiten. Van voldoende verbetering is desondanks nog geen sprake, vindt de gemeente.

Vergunning

Daarom heeft minister Ollongren nu bepaald dat Zaanstad de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) mag toepassen. Daardoor kan de gemeente weigeren een huisvestingsvergunning te verlenen aan personen boven de zestien jaar die hun intrek willen nemen in een sociale of vrije sector-huurwoning in Poelenburg of Peldersveld.

Dat mag niet zomaar, maar pas als uit gegevens van de politie blijkt dat deze potentiële huurders waarschijnlijk voor een “toename van overlast of criminaliteit” gaan zorgen. De gemeente kan via de Wbmgp ook voorrang geven aan woningzoekenden met een hoger opleidingsniveau.

De Wbmgp staat ook wel bekend als de ‘Rotterdamwet’, omdat die stad de wet sinds 2006 al veelvuldig toepast. In vier Rotterdamse wijken mogen geen overlastgevers meer komen wonen, en ook geen mensen met een uitkering. Voor een huurwoning in deze stadsdelen komen alleen werkenden, studenten of gepensioneerden in aanmerking. In Zaanstad geldt zo’n inkomenseis niet.