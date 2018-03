Duitse justitie doet inval bij Volkswagen om ‘dieselgate’

Het hoofdkantoor van Volkswagen is begin maart opnieuw doorzocht door de Duitse justitie naar aanleiding van een aanvullend onderzoek naar het ‘dieselschandaal’. Dat schrijft het Duitse maandblad WirtschaftsWoche dinsdag. De autoriteiten verdenken de autofabrikant van marktmanipulatie omdat deze de omvang van het schandaal afzwakte.

In december 2015 gaf Volkswagen op basis van eigen onderzoek een verklaring uit waarin stond dat ‘maar’ 36.000 dieselauto’s teveel koolstofdioxide (CO2) zouden uitstoten. Eerder werd dat aantal geschat op 800.000 voertuigen. Broeikasgas CO2 is verantwoordelijk voor klimaatverandering.

Marktmanipulatie

De Duitse autoriteiten onderzoeken of er sprake is van marktmanipulatie, waarbij het publiek en investeerders bewust niet werden ingelicht over de omvang van het schandaal. Justitie wil weten of Volkswagen al eerder op de hoogte was van de onjuiste cijfers of ze dit redelijkerwijs had kunnen zijn. Dertien Volkswagenkantoren in Wolfsburg werden begin deze maand doorgelicht waarbij computers en documenten in beslag werden genomen. Deze worden de komende weken nog onderzocht.

Het is niet de eerste keer dat de Duitse auto-industrie in opspraak komt. Lees alles over het dieselschandaal in ons dossier.

In 2015 kwam de autobouwer in opspraak doordat het had gesjoemeld met uitstoottests. Speciale software zorgde ervoor dat de auto’s tijdens testritten minder schadelijke stoffen uitstootten dan deze normaal gesproken deden. Daardoor voldeden de auto’s tijdens de tests aan de milieueisen. Het ging onder meer schadelijke stikstofoxiden.

Veroordelingen

In december vorig jaar werd oud-topman Oliver Schmidt veroordeeld tot zeven jaar cel voor zijn betrokkenheid bij het schandaal. Schmidt misleidde de Duitse autoriteiten om de sjoemelsoftware verborgen te houden door onder meer documenten te vernietigen. Eerder kreeg ingenieur James Liang een celstraf van drie jaar en een boete van 200.000 dollar opgelegd voor zijn betrokkenheid bij het gesjoemel met emissietests. Het dieselschandaal heeft de Duitse autobouwer miljarden gekost. Het bedrijf wil niet reageren op de vermoedens van marktmanipulatie.

In januari dit jaar kwam het bedrijf weer in opspraak nadat bekend was geworden dat het dieselproeven uitvoerde op mensen en apen. 25 jonge proefpersonen werden urenlang in afgesloten ruimtes blootgesteld aan uitlaatgassen. Ook het Duitse Daimler en BMW maakten zich hieraan schuldig.