Opnieuw een ontploft pakketje in Texas

Een medewerker van FedEx is dinsdag gewondgeraakt toen pakketje ontplofte in een distributiecentrum in San Antonio in de Amerikaanse staat Texas, meldt persbureau Reuters. De FBI onderzoekt of de bom het werk is van een seriebommenmaker.

In de Texaanse stad Austin ontplofte afgelopen maand al drie keer een pijpbomachtig explosief. De eerste drie bommen gingen af in het oosten van de stad en werden via de post bezorgd.

Zondag ontplofte een vierde bom elders in de stad. Deze lag op straat en ging af door een struikeldraad. Ondanks de verschillen gaat de politie van Austin er vanuit dat het gaat om dezelfde dader.

Het laatste pakketje ontplofte dinsdag kort na middernacht plaatselijke tijd. De politie heeft nog geen details vrijgegeven over de bom en kon nog niet vertellen of deze bom gerelateerd was aan de voorgaande explosies.

Hier vonden, bij benadering, de ontploffingen plaats.